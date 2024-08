Testo e significato di ‘O primm post dei Co’Sang, un flusso di coscienza sulla loro vita artistica

video suggerito

I Co'Sang hanno pubblicato la loro nuova canzone 'O primm post, che farà parte del loro prossimo album "Dinastia". Qui il testo e il significato del singolo.

A cura di Redazione Music

Co'Sang (ph Gaetano De Angelis)

La notizia del ritorno dei Co'Sang era arrivata all'improvviso benché l'idea della reunion di una delle rap band più importanti d'Italia era nell'aria. Luchè e Nto hanno creato uno dei progetti rap più importanti, confermando Napoli come una delle città principali del genere in Italia. Problemi tra di loro li portarono ad allontanarsi e a continuare carriere soliste fino a questo ritorno che avviene nello stesso anno del ritorno in tour dei Club Dogo. Il duo napoletano ha pubblicato la prima canzone, ‘O primm post, che farà parte del loro terzo album "Dinastia" che uscirà il 30 agosto, poche settimane prima il doppio concerto che i Co'Sang terranno in Piazza del Plebiscito il 17 e 18 settembre.

Il testo di ‘O primm post

Ehi (Ehi)

‘A verità nun tene bisogno ‘e spiegazione

L'ansia ‘e prestazione bloccava l'ispirazione

Perzo ‘int'â na casa cu ‘e cristalle appise sott"ô soffitto

Mo sto rappanno comme si nun tenesse ‘e sordi pe' l'affitto

Aggio sempe preferito l'amicizia a nu profitto, ah

Ma si ce penso ‘e sorde nun m'hanno maje tradito

Forse, forse ‘e principi nun tenene conte dde rischi

‘E diavule ‘int'â l'inferno nun tenene conto d"e ricchi

‘A gente mia nun ce dong' ‘e sorde, c'aggio dato n'idea, c'aggio dato n'esempio

Ca si more pe' quaccosa, po' si vive pe' sempe

Damme n'appoco ‘e tiempo, damme na chance ‘e te spiegà tutte chello che sento

Tenevo ‘o carcere ‘e rimpetto, ‘e piazze ‘e droga ‘ngopp"â destra

Nu passato ca nun s'arrenne e nu futuro sott'inchiesta

Vieste ‘e panne spuorche pur ‘o fine ‘e semmana

Comm faje a me da tuorto si me sto vendicammo?

‘O chià, vaje chiano, fa na canna, lassa stà, nun ce pensà

Ca nu tramonto ‘ngopp"a spiaggia nun è cchiù assaje luntano

Strano che ancora t'e ‘a ‘mparà ca ‘a gente ‘e cheste oggi è rara

E che annanz ‘a n'obbiettivo giusto ‘a dignità scompare

Tengo ‘a ricetta pe stà buono comme a nu dottore

Ma si nun tiene sentimento, fra', te magna ‘o core

Quante chiammate senza maje na risposta

Hanno provato a me fa' male

Me so' misso ‘o primmo posto

T'aggio dato tutto chello che tenevo

T'aggio ditto tutto chello che sentevo, po'

M'aggio miso ‘o primmo posto

Nun simmo maje state ‘o primmo posto

Ma simmo sempe state ‘o primmo posto

T'aggio dato tutto chello che tenevo

T'aggio ditto tutto chello che sentevo, po'

M'aggio miso ‘o primmo posto, ah

Nun simmo maje state ‘o primmo posto

Ma simmo sempe state ‘o primmo posto

‘Int"â classe d"o liceo assettati arreto ‘a tutti (Jamme Antò)

Ascevemo a fumà ‘e cannune dint'ê ciesse a turno (Seh)

Studiavo no pe' me fà accattà ‘o mezzo, pe' cultura (Sempe)

Sapevo chi essa vuluto essere già na creatura (Cosang)

Era ascì sulo a m'o piglià, pacienza p'imbucà comme ‘o biliardo

Nu buco si fa patrimonio immobiliare (Già saje)

L'ammo fatto ‘e miliardari comme ‘e sore Kardashian

Ma si nun tiene morale, ‘e dinare songo cartaccia (Bitches)

Pe carcuno ‘a fortuna so' stelle ca s'allineano (Pe' me)

Pe' me so' alleanze ca astrigne e nu vivere ‘a limite (No)

Hanno sape' chi songo ‘mmiez'â via addu nuje era guerra (Marianella)

‘E piezze ‘re Cosang erano ‘o visore VR (L'ammo fatto verè)

Nun dico nun cantavo si esse stevo ‘o primmo posto (No)

Ma ne ‘ncantava tutto ‘o paese ‘o primmo disco nuosto (Seh)

Sulo ‘a nun fa cchiù musica provasse nu rimorso (Ma serj)

No pe uno ca' aroppo ddoje juorne ha rimosso ‘o ricordo (Bu-bu)

‘E tratti buone sulo pe' ‘a femmena ca era ‘a nonna (Seh)

Gossip e storie tossiche sulo pecchè ero Ntò (Eh)

Core friddo, no caring quanne suffrevo adinto (‘Nfame)

Mo so' figure astratte comme adinto ‘e quadre ‘e Keith Haring

Me derideveno, pe' loro nun ero meritevole

Veco a ‘int"ô vetre scure, me inquadrano che ‘e telefono

Animale ‘int"ô zoo, ma rimango ‘int"â zona

Nun cerco ‘e me fà cronaca mentre guardo l'azione

T'aggio dato tutto chello che tenevo

T'aggio ditto tutto chello che sentevo, po'

M'aggio miso ‘o primmo posto

Nun simmo maje state ‘o primmo posto

Ma simmo sempe state ‘o primmo posto

T'aggio dato tutto chello che tenevo

T'aggio ditto tutto chello che sentevo, po'

M'aggio miso ‘o primmo posto, ah

Nun simmo maje state ‘o primmo posto

Ma simmo sempe state ‘o primmo posto

Il significato di ‘O primm post

La struttura, a differenza di altre canzoni rap contemporanee, non è quella classica del pop, ma ci sono due strofe, cantate a turno da Luchè e Nto e poi il ritornello anch'esso doppiato dai due rapper. La canzone è un lungo flusso di coscienza in napoletano in cui i due artisti attraversano la propria storia personale e di coppia e che nella nota stampa viene definita: "Un brano intimo che fa luce sui valori fondamentali nella vita e nel percorso artistico del duo". Luchè parla subito del blocco dello scrittore dovuto all'ansia, mentre sdesso rappa come se fosse una necessità primaria, parlando di soldi e amicizia e si cita Scampia senza citarla, quando rappa "Tenevo ‘o carcere ‘e rimpetto, ‘e piazze ‘e droga ‘ngopp"â destra" a cui seguono barre sulla voglia di rivalsa. Nto parla di come i soldi siano inutili senza una morale a fare da contraltare, e torna alla sua adolescenza e al primo disco della band che ha incantato tutto il Paese ("Ma ne ‘ncantava tutto ‘o paese ‘o primmo disco nuosto".