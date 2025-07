La scaletta del concerto 2025 di Ultimo allo Stadio del Conero: l’ordine delle canzoni ad Ancona

video suggerito

Oggi 2 luglio Ultimo darà il via al suo tour negli stadi, dopo essersi esibito lo scorso 29 giugno allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro questa sera il cantautore romano sarà protagonista allo stadio del Conero di Ancona che anticipa i concerti di Milano, Roma, Messina e Bari dove chiuderà questo tour il prossimo 23 luglio 2025. Il cantate torna negli stadi, suo luogo naturale, ormai, dove da anni ormai è protagonista, senza possibilità di ritorno: Ultimo, infatti, è uno dei pochi che può concedersi concerti negli stadi ogni anno senza temere, almeno per adesso, cali di pubblico e questi concerti tutti sold out sono lì a dimostrarlo.

Questo, infatti, è il quarto giro negli stadi italiani e questa volta porterà uno show ancora più grande rispetto agli altri con 65 metri di fronte palco per 24 metri di altezza e una passerella di 30 metri di lunghezza che riproduce la forma della chiave che il cantautore romano porta al collo, simbolo che lo accompagna sin dagli esordi. Il cantautore, tra l'altro, è stato protagonista, pochi giorni fa, allo stadio Olimpico, ospite del concerto di Ed Sheeran.

La scaletta del concerto di Ultimo allo Stadio del Conero il 2 luglio

Dopo Lignano Sabbiadoro è lo stadio di Ancona a ospitare il nuovo concerto di Ultimo che continua a riempire con centinaia di migliaia di persone i suoi tour, portando in giro una scaletta che è ricca di successi e che stando a quanto ascoltato allo Stadio Teghil dovrebbe partire con brani come Il bambino che contava le stelle e Dove il mare finisce, lasciando spazio anche a brani come Colpa delle favole, I tuoi particolari, Piccola stella, Pianeti, Il ballo delle incertezze, giù fino a 22 settembre e a Sogni appesi. Ecco la scaletta che il cantautore romano dovrebbe portare per il concerto di stasera ad Ancona:

Intro

Il bambino che contava le stelle

Dove il mare finisce

Colpa delle favole

Quei ragazzi

Quando saremo vecchi

Buongiorno vita

L'unica forza che ho

Amati sempre

Ipocondria

Sul finale

Rondini al guinzaglio

Giusy

Tutto diventa normale / Quella casa che avevamo in mente / Paura mai (Medley)

L'eleganza delle stelle

Occhi lucidi

I tuoi particolari

Peter Pan (vuoi volare con me?)

Ti va di stare bene

Piccola stella

La stella più fragile dell'Universo

Quel filo che ci unisce

Bella Davvero

Ti dedico il silenzio

Pianeti

Alba

La parte migliore di me

Il ballo delle incertezze

Vieni nel mio cuore

Altrove

22 settembre

Sogni appesi