La risposta di Tony Effe al dissing di Fedez è vietata ai minori

Il murales di Tony Effe e Fedez

Tony Effe ha risposto al dissing di Fedez che lo aveva preso in giro per l'intonazione all'ultimo Sanremo e lo ha fatto con una foto vietata ai minori. Il dissing tra Tony Effe e Fedez va avanti da almeno un anno, da quando una serie di canzoni animarono l'Italia musicale nel settembre 2024. Oggi si rianima perché il rapper milanese ha deciso che era il caso di tornare sull'argomento e così dal palco del Red Valley festival di Olbia, in Sardegna, ha rifatto una versione aggiornata di Tutto il contrario, canzone del 2011 (in cui dissava Tiziano Ferro e Marco Mengoni) e tra le persone colpite – Elodie, Achille Lauro, Esse Magazine e Ilaria Salis – non poteva mancare Tony Effe, l'ex Dark Polo Gang, tra i protagonisti sul palco dell'Ariston, lo scorso febbraio.

La risposta del rapper romano su Instagram

A proposito di vietato ai minori, anche le barre di Fedez non erano proprio per educandi, infatti il rapper canta: "Tony Effe a Sanremo sembrava Pavarotti, un po' come confondere i boc**ini coi succhiotti". E Tony Effe ha preferito rispondere invece di lasciar perdere, alimentando a sua volta la polemica. E lo ha fatto giocando sullo stesso piano dell'ex amico, ovvero quello della volgarità, l'ex DPG, infatti, ha semplicemente postato nelle proprie storie su Instagram la foto di un murales che lo inquadra mentre è "alle spalle" di Fedez – simulando un atto sessuale – che nel disegno piange, mentre il rapper romano gli mantiene anche un microfono davanti alla bocca.

Come nacque il dissing tra Tony Effe e Fedez

Tony Effe fa anche un chiaro riferimento al dissing dello scorso anno, accompagnando la foto con un pezzo del testo di "Chiara", la canzone dedicata all'ex moglie del rapper di cui mette l'attacco: "Chiara dice che mi adora, dice che non vedeva l'ora. Ti piace uomo oppure donna? Non ti devi sentire in colpa. Chiara dice che mi adora, non si lascia una mamma sol, sei proprio una brutta persona, tutta la scena ti odia". La canzone faceva parte di una serie di instant song di dissing che lui e Fedez si sono scambiati per qualche giorno, dopo che il rapper milanese ne L'infanzia difficile di un benestante lo aveva accusato, tra le altre cose, di essere un infame per aver scritto all'ex moglie mentre lo abbracciava. Chissà se questo agosto vivrà un bis di quanto visto un anno fa.