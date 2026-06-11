Sorelle scomparse da una comunità in Abruzzo: l’ipotesi che non siano sole, si indaga per sottrazione di minori

Dallo scorso 7 giugno si cercano Sarah e Alysia Di Giacinto, le due sorelle di 12 e 16 anni che si sarebbe allontanate, forse con l’aiuto di altre persone, dalla comunità che le ospitava a Civitella Alfedena, in provincia de L’Aquila.

Dallo scorso 7 giugno si cercano le due sorelle di 12 e 16 anni. Si chiamano Sarah e Alysia e da due anni sono ospiti della Comunità educativa Ofh Hope di Civitella Alfedena, in provincia de L'Aquila. Stando a quanto riferiscono a Fanpage.it i carabinieri impegnati anche loro nella ricerca, si stanno prendendo in considerazione tutte le piste investigative. L'ipotesi più probabile è che si siano allontanate volontariamente, ora resta da capire se con l'aiuto di qualche parente o di un conoscente. Escludono al momento l'ipotesi di un sequestro. Al momento si sa che le due minori si sarebbero allontanate la notte tra sabato e domenica, presumibilmente tra le 2 e le 5 del mattino, passando attraverso una finestra danneggiata. Sull'accaduto è stato aperto un fascicolo dalla Procura di Sulmona: si indaga per sottrazione di minori.

In queste ore c'è l'appello dei genitori: "Aiutatemi a ritrovare le mie figlie. Non abbiamo ancora nessuna notizia. Spero che siano in salute, che è la cosa più importante, e che vengano ritrovate al più presto", precisa il padre che anni fa si è separata dalla moglie. La donna invece ha presentato una denuncia ai carabinieri: "Vi prego, parlate subito. Anche una notizia che può sembrare piccola può essere decisiva. Non trattenete informazioni. Non proteggete silenzi. Le mie figlie devono tornare al sicuro".

La scomparsa delle due sorelle si intreccia a una situazione famigliare complicata. Le minori da anni erano in strutture di accoglienza dopo che era stata decisa la sospensione della responsabilità genitoriale della coppia. Al padre sarebbe stata notificata alla fine di maggio una sentenza di revoca del provvedimento, mentre invece questa sospensione era ancora in vigore nei confronti della madre. Questo vuol dire però che le ragazze dovevano stare nella struttura ancora per alcuni mesi. Ora le si cercano da giorni. Al momento si sa che non hanno con loro i telefoni cellulari. Per chiunque dovesse vederle, si invita a chiamare subito il 112 oppure l'associazione Penelope che si occupa di persone scomparse al numero 3475922521.