Il dissing tra Sfera Abbasta e Rondo Da Sosa: dalla provocazione al supermercato alla frase sul “surgelato”

Lo scontro tra Sfera Ebbasta e Rondo Da Sosa passa dai social alla musica. Al dissing cominciato con la provocazione “Ora puoi tornare nel tuo reparto”, il rapper ha replicato con la similitudine con il surgelato.

Dalle frecciatine sui social alle rime cariche di astio di una canzone diventata dissing. Lo scontro tra Sfera Ebbasta e Rondo Da Sosa si è trasformato in uno dei casi più discussi delle ultime ore nella scena trap italiana, con il botta e risposta tra i due che ha fatto il giro della rete. Che esistesse una sorta di antipatia tra loro non è una novità. Da tempo, infatti, Sfera e Rondo si lanciano allusioni e provocazioni più o meno esplicite. Con un’accelerazione negli ultimi giorni.

Dopo alcuni messaggi interpretati dagli utenti come frecciate reciproche, Sfera Ebbasta ha pubblicato una foto scattata nel reparto surgelati di un supermercato accompagnata da una frase che, secondo molti, era rivolta proprio a Rondo Da Sosa: "Ora puoi tornare nel tuo reparto". Una provocazione cui, poche ore dopo, Rondo ha scelto di rispondere pubblicando il brano "Corona". All'interno della traccia non mancano riferimenti diretti a Sfera, con il rapper che ne ha messo in discussione il ruolo nella scena trap e la credibilità.

Tra le barre anche una frase che riprende l'affondo sui surgelati: "La differenza tra te e Drake? Che lui è Iceman, tu sei surgelato". Un verso che molti hanno interpretato come una risposta diretta alla storia pubblicata da Sfera e che ha finito per trasformare il termine "surgelato" nel simbolo di questo dissing.

La replica di Sfera non si è fatta attendere. Sotto il post Instagram con cui Rondo ha annunciato l'uscita del brano è comparso un commento destinato a far discutere: "Un altro disco di legno da appendere in cameretta, bravo". Parole che hanno immediatamente acceso il dibattito tra i fan dei due artisti.

Ma il botta e risposta non si è fermato qui. Successivamente Rondo ha pubblicato un video sui social nel quale apre un congelatore e mostra una confezione di passato di verdure, accompagnando il filmato con la scritta "bro". E lo scontro sembra destinato a continuare con i due che, al momento, non sembrano intenzionati a fare un passo indietro.