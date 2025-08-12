La richiesta di Madonna a Papa Leone XIV: “Porti la luce ai bambini di Gaza, è l’unico che può entrare”

Madonna ha scritto a Papa Leone XIV per chiedergli di recarsi a Gaza per i bambini, visto che a lui nessuno può negare l’accesso. La cantante, che sostiene di essere stata scomunicata tre volte, ha sottolineato che la sua lettera non serve a puntare il dito contro qualcuno.

Madonna e Papa Leone XIV

Madonna ha chiesto al Papa di recarsi a Gaza e di farlo soprattutto per portare la propria luce ai bambini che stanno soffrendo e morendo. La cantante continua nella sua sensibilizzazione nei confronti della questione israelo-palestinese e lo fa dal punto di vista privilegiato ai suoi occhi, ovvero quello dei più piccoli. La cantante si rivolge direttamente a Papa Leone XIV nonostante i suoi rapporti con la Chiesta siano caratterizzati da un passato burrascoso che ha portato a diverse controversie (lei sostiene di essere stata scomunicata tre volte anche se ufficialmente non risulta), negli ultimi anni aveva chiesto un incontro a Papa Francesco per parlarne: "Santo Padre, per favore, vai a Gaza e porta la tua luce ai bambini prima che sia troppo tardi".

La lettera a Papa Leone XIV

Oggi, intanto, in attesa di incontrare Papa Prevost, Madonna ha scelto di rivolgersi a lui nel giorno del compleanno del figlio Rocco e anche lei lo fa senza prendere posizione, come specifica lei stessa: "Il regalo più bello che posso fargli come madre è chiedere a tutti di fare il possibile per salvare i bambini innocenti rimasti intrappolati nel fuoco incrociato a Gaza". Come madre, spiega la cantante di Like a Virgin non sopporta di assistere alla loro sofferenza: "I bambini del mondo appartengono a tutti. Sei l'unico di noi a cui non può essere negato l'ingresso" sottolinea nella sua lettera al Santo Padre, concludendo: "Abbiamo bisogno che le porte umanitarie siano completamente aperte per salvare questi bambini innocenti. Non c'è più tempo. Per favore, di' che ci andrai".

Madonna non prende posizione: "Non do la colpa a nessuno"

Per Madonna la politica non può influenzare il cambiamento, ma solo la coscienza può ed è questo il motivo per cui ha scritto a un uomo di Dio. Madonna, però, ci tiene a precisare che la sua lettera non serve a puntare il dito contro qualcuno e precisa che non dà la colpa a nessuno né prendendo posizione: "Tutti stanno soffrendo. Comprese le madri degli ostaggi. Prego che anche loro vengano rilasciati. Sto solo cercando di fare il possibile per impedire a questi bambini di morire di fame". A ella fine del suo messaggio su Instagram, madonna ha messo il nome di alcune organizzazione a cui poter fare una donazione.

I problemi di Madonna con la Chiesa

Madonna ha più volte sostenuto di essere stata scomunicata tre volte dalla Chiesa anche se non vi è alcuna ufficialità che questa cosa sia avvenuta. Di certo Giovanni Paolo II l'ha criticata più volte, quando uscì il video di Like a Virgin ma anche quando girò il mondo con il The Blonde Ambition Tour definendolo uno degli spettacoli più satanici della storia dell'umanità. Nel 2006 durante il tour di Confessions girò con una finta corona di spine che provocò le critiche feroci da parte della comunità religiosa mondiale. In passato Madonna ha chiesto un incontro per discutere proprio di queste controversie.