La foto di Elton John in ospedale che ha fatto preoccupare i fan non è quello che sembra

Elton John ha postato delle foto che lo ritraevano in un letto d’ospedale, ma sta bene e ha spiegato perché era “ricoverato”.

Elton John in un letto d’ospedale per un film

Elton John ha postato delle foto che lo ritraggono in ospedale e ha fatto preoccupare qualche fan. Le condizioni di salute del cantante inglese a volte sono state fonte di panico per i tantissimi che lo amano e amano le sue canzoni per questo motivo vedere sui social foto che lo ritraggono su un letto d'ospedale ha mandato in confusione qualcuno, ma per fortuna Elton John sta bene e le sue condizioni sono buone e quello che i fan hanno visto sono foto di scena di un mockumentary del 1984, diretto da Rob Reiner, intitolato This Is Spinal Tap che racconta le gesta di una finta band Heavy Metal, prendendo in giro la scena hard rock di quegli anni.

Il cantante protagonista del seguito di This Is Spinal Tap

Nella foto si vede il cantante di Rocket Man in un letto d'ospedale con due gambe ingessate (e piene di brillantini) con tantissimi palloncini e fiori attorno e lettere di fan su un tavolino. Ma è solo il set del film. Elton John, infatti, prenderà parte al prosieguo del film e anche della colonna sonora del film che si intitola "Spinal Tap II: The End Continues" come spiega anche il cantante nella descrizione: "Ho fatto troppo rock e sono finito ingessato" ha scritto il cantante prima di rivelatre che quella foto faceva parte del backstage del film uscito il 12 settembre contemporaneamente alla colonna sonora della pellicola che lo vedrà anche cantare in due canzoni, ovvero "Listen To The Flower People" e "Stonehenge".

I problemi di salute di Elton John

L'equivoco coi fan si è creato perché nei mesi e anni passati Elton John ha avuto alcuni problemi di salute come quando nel 2021 fu costretto a operarsi per un intervento chirurgico all'anca a cui fu costretto dopo una caduta in casa, mentre nel 2023 è stato ricoverato in Francia a causa di una caduta nella sua villa da cui, per fortuna, si è ripreso molto rapidamente e sempre in Francia ha contratto un'infezione all'occhio. Il cantante ha anche tenuto il suo Farewell tour, quello di addio, per poter stare più vicino al marito David Furnish e dei loro due figli piccoli, Zachary ed Elijah. Nei commenti al post anche Charlie Puth ha commentato: "Mi hai spaventato" così come decine di altri fan.