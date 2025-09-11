La dedica di BigMama a Penelope, la figlia di Alessandra Amoroso, durante un concerto: “Un urlo per mia nipote”

BigMama e Alessandra Amoroso con la figlia Penelope

BigMama ha voluto fare i complimenti per la nascita di Penelope ad Alessandra Amoroso durante l'esibizione nella serata di presentazione della prossima stagione di X Factor. Il rapporto tra la cantante e Alessandra Amoroso è sempre più stretto, dopo la collaborazione al Festival di Sanremo e soprattutto dopo l'ottimo riscontro della loro canzone Mezzo rotto, in cui la cantautrice avellinese partecipa come feat. Le due artiste si sono mostrate spesso, nei mesi scorsi, sui palchi italiani per cantare assieme la canzone, dimostrando come la chimica tra loro sia fortissima e la nascita della figlia di Alessandra Amoroso abbia fato diventare BigMama una "zia" acquisita, come ha scritto lei stessa, e come la stanno definendo i fan sui social.

Le parole di BigMama per Amoroso e Penelope

In alcuni video ripresi al party di X Factor che si è svolto durante la serata della presentazione della nuova edizione del programma BigMama è stata tra le protagoniste sul palco e prima di esibirsi in Mezzo rotto, appunto, ha voluto dedicare un pensiero a Penny, Penelope, la figlia di Alessandra Amoroso e Valerio Pastore nata lo scorso 9 settembre: "Adesso ho una richiesta molto, molto, molto speciale. Fate un urlo gigantesco per mia nipote Penny" ha scritto la cantante scatenando l'entusiasmo del pubblico. A quel punto, poi, è partita con i versi proprio di Mezzo rotto, canzone che ha portato in giro sui palchi in questa estate.

BigMama, zia acquisita di Penny per i fan

BigMama aveva anche commentato il post con cui Alessandra Amoroso ha annunciato la nascita della figlia, confermando le voci che avevano cominciato a girare qualche ora prima. Tra i tantissimi commenti dei colleghi emerge quello della nuova zia che ha commentato semplicemente con tante faccine che piangono e con i cuori. Un commento che ha avuto anche qualche risposta di fan che la definivano "ZiaMama" e c'era anche chi ha scritto: "Raga voglio una amicizia come Bigmama e Ale".