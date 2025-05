video suggerito

Kanye West pubblica il brano “Heil Hitler”, ma viene rimosso dalle piattaforme streaming Il rapper che oggi si fa chiamare Ye accusa di censura e doppio standard nell’industria musicale. Nel pezzo parla di questioni personali ma il coro ripete ossessivamente la frase: “N*gga, Heil Hitler!”. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Kanye West, ora noto con lo pseudonimo di Ye, ha tentato di pubblicare il suo nuovo brano intitolato "Heil Hitler", ma sostiene che la traccia sia stata rimossa dalle piattaforme di streaming. L'artista ha anticipato l'uscita del singolo al giovedì 8 maggio, caricando il brano su SoundCloud, successivamente eliminato dalla piattaforma.

La denuncia di Kanye West (Ye)

"Heil Hitler di Ye è stato bandito da tutte le piattaforme di streaming digitale", ha scritto Ye su X, prima di evidenziare quello che considera un doppio standard nella censura dello streaming. "Mentre ‘Rednecks' di Randy Newman rimane disponibile. Stanno letteralmente tenendo i n— sotto controllo". Il brano vede Ye affrontare i suoi problemi di custodia dei quattro figli avuti con l'ex moglie Kim Kardashian, mentre sostiene anche che le banche stiano congelando i suoi conti. "Con tutti questi soldi e questa fama, non riesco ancora a riavere i miei figli. Con tutti questi soldi e questa fama non riesco ancora a vedere i miei bambini", canta nel testo. Ye ripete anche la frase del titolo nel ritornello e afferma di "essere diventato un nazista, eppure, stronza, io sono il cattivo". L'outro del pezzo, caratterizzato da corni, presenta una porzione di un discorso in tedesco di Adolf Hitler. Billboard ha contattato i rappresentanti di Ye, SoundCloud e Spotify per un commento sulla vicenda.

Il momento difficile: l'abbandono dell'intervista di Piers Morgan

È stata una settimana abbastanza complessa per Kanye West (Ye). Il pezzo è stato anticipato da una serie di uscite un po' fuori asse del rapper, tra tweet e considerazioni antisemite, in linea con quello che evidentemente è il mood e il contesto provocatorio della canzone. Dulcis in fundo, i fatti di martedì 6 maggio con l'abbandono da parte sua dell'intervista con Pier Morgan, reo di aver sbagliato a riportare il numero di follower che l'artista ha su X. "Non taglierai centimetri dal mio ca***, fratello", gli ha detto prima di andarsene via.

Sono un dono, fratello. Perché voi persone dei media vi comportate come se non aveste mai suonato le mie canzoni ai vostri matrimoni, o alle lauree o ai funerali o quando è nato vostro figlio?

La verità è che Kanye West (Ye) si trova in un momento abbastanza duro della sua carriera, minata da scandali e problematiche che hanno rovinato reputazione e affari. Numerosi brand hanno interrotto le collaborazioni con lui negli ultimi anni a seguito delle sue dichiarazioni antisemite. Ora resta da vedere se ripulirà il testo o farà qualcosa per ripubblicare il brano.