video suggerito

Justin Bieber si scaglia contro i paparazzi al Coachella: “Vi interessano solo i soldi, non le persone” Justin Bieber si è scagliato contro alcuni paparazzi a Palm Spring, accusandoli di volere solo soldi e non preoccuparsi delle persone. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Redazione Music

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Justin Bieber accusa i paparazzi

Justin Bieber è al Coachella come spettatore, visto che non è prevista una sua esibizione sul palco di uno dei Festival più conosciuti e amati al mondo. Eppure questo non ha vietato ai fotografi di appostarsi fuori da un bar e ad aspettarlo per scattargli qualche foto. Un gesto che la popstar canadese non ha apprezzato, per usare un eufemismo, visto che in un video ottenuto e pubblicato da TMZ il cantante ha inveito contro i fotoreporter, accusandoli di preoccuparsi esclusivamente di fare soldi piuttosto che pensare al bene delle persone. Bieber è fin da bambino sotto i riflettori e questa cosa in passato ha portato a momenti critici con al stampa e periodi di stop.

Cosa ha detto la popstar ai paparazzi

Justin Bieber era in un caffè assieme ad alcuni amici a Palm Spring e quando un fotografo gli ha detto "Buongiorno" si è scatenata l'ira del cantante che ha immediatamente risposto: "No, non è affatto un buon giorno, lo sai già. Perché siete qua?". A quel punto il cantante si è rivolto ai quattro fotografi che erano fuori al bar e li ha ripetutamente accusati, appunto, di essere interessati solo ai soldi e non alle persone, nonostante ciò, però, nessuno dei fotografi ha risposto, limitandosi a continuare a riprendere la popstar che li rimprovera per circa mezzo minuto. Forse la rabbia del cantante viene anche, spiega TMZ, dal voler passare qualche giorno in tranquillità, senza paparazzi, anche perché non è previsto che salga sul palco.

Le accuse di Bieber ai fotografi

Justin Bieber contro i paparazzi

"Soldi, soldi, soldi, soldi, soldi" ha ripetuto Bieber facendo il gesto con le mani nei confronti dei fotografi e aggiungendo: "Andatevene via di qui. I soldi sono tutto ciò che volete, non vi importa niente degli esseri umani", ha urlato Bieber mentre copriva il telefono di un uomo per impedirgli di registrarlo. E lo ha ripetuto anche successivamente. Intanto il video della canzone che il cantante ha pubblicato assieme a Kid LAROY, Stay, uno dei suoi successi più grandi, ha raggiunto il traguardo del miliardo di visualizzazioni su Youtube.