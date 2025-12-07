Il cast di Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk alla prima della Scala del 2025: personaggi e interpreti

Il Teatro alla Scala di Milano inaugura questa sera, domenica 7 dicembre 2025, la nuova stagione. Va in scena Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk. Sarà possibile seguire la diretta su Rai 1 dalle 17:45 e in streaming su Rai Play.

Teatro Alla Scala di Milano, via Getty Images

Il teatro alla Scala di Milano inizia la sua stagione 2025/2026 oggi 7 dicembre, nel tradizionale giorno di Sant'Ambrogio. Dopo La forza del destino di Giuseppe Verdi dello scorso anno, quest'edizione sarà aperta da Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, nato dal racconto di Nikolaj Leskov e diretto dal maestro Riccardo Chailly con la regia di Vasily Barkhatov. Per chi non potrà osservare dal vivo lo spettacolo, andrà in onda dalle 17:45 su Rai 1 e in streaming su Rai Play.

Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, via Sito ufficiale

Alla sua 11° inaugurazione di stagione alla Scala di Milano, Chailly dirigerà la versione del 1934 dello spettacolo, che durerà all'incirca 3 ore e 30 minuti, inclusi gli intervalli. La vicenda narra le condizioni delle giovani donne in Russia durante gli anni '30 del 20° secolo, in cui la protagonista, con la complicità dell'amante, uccide il marito e il tirannico suocero. La fuga non durerà molto e arrivata in Siberia da sola e tradita da tutti, si toglierà la vita. L'opera, come recita il sito del Teatro La Scala, "avrebbe dovuto essere il primo capitolo di una trilogia sulla condizione della donna in Russia". Ma a causa della stroncatura della Pravda, l'organo di stampa ufficiale sovietico sotto il controllo di Stalin, fu messa all'indice l'opera e il suo compositore.

Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, via Sito ufficiale

I personaggi principali del cast alla prima della Scala 2025

Direttore: Riccardo Chailly

Regia: Vasily Barkhatov

Boris Timofeevič Izmailov: Alexander Roslavets

Zinovij Borisovič Izmailov: Yevgeny Akimov

Katerina L’vovna Izmajlova: Sara Jakubiak

Sergej: Najmiddin Mavlyanov

Un contadino cencioso: Alexander Kravets

Un operaio del mulino: Chao Liu

Un prete: Valery Gilmanov

Un guardiano: Jirí Rajniš

Chi è Sara Jakubiak, la soprano che interpreta Katerina L’vovna Izmajlova

Per Sara Jakubiak, la soprano statunitense che interpreta il ruolo centrale di Katerina L’vovna Izmajlova si tratta dell'esordio al teatro La Scala di Milano, dopo aver calcato il primo palco in Europa nel 2013. Acclamata anche dal New York Times per la dimensione drammatica del suo canto, ha studiato canto alla Cleveland Institute of Music e successivamente ha concluso i suoi studi all'università di Yale.

Una Lady Macbeth del distretto di Mcensk, via Sito ufficiale

Il tenore Alexander Roslavets nei panni del suocero tirannico Boris Timofeevič Izmailov

Alexander Roslavets, la voce da basso che interpreterà il ruolo del suocero tirannico Boris Timofeevič Izmailov, non è alla sua prima presenza al Teatro alla Scala di Milano. Infatti, nel 2018 si è esibito nei panni di Alì Babà, nello spettacolo scritto da Luigi Cherubini nel 1833 Alì Babà e i quaranta ladroni. Nell'ottobre 2016 è entrato a far parte dell'ensemble dell'Opera di Stato di Amburgo.