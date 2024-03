I cantanti di Amici che potrebbero ritornare nella prossima edizione: da Kia a Nahaze e Cricca A ridosso della prima puntata del Serale di Amici 23, ecco una lista di partecipanti di questa edizione che potrebbe ripresentarsi l’anno prossimo: da Kia a Nahaze, passando per Cricca, Matthew e Malia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Con le assegnazioni delle ultime maglie del Serale di Amici 23, che comincerà il prossimo 16 marzo, c'è chi ha osservato nello sguardo di Nahaze e Kia, il dispiacere per l'opportunità mancata di apparire nella fase finale del programma. Uno stop che coincide anche con le poche opportunità di farsi conoscere dal pubblico, poiché subentrate a programma in corso: c'è però una piccola fiammella di speranza, soprattutto nelle parole di Maria che ha chiesto loro di ritentare nella prossima edizione. Una possibile partecipazione che scomoderebbe anche altri personaggi di questa edizione, che non hanno avuto la possibilità di esprimersi, ma che potrebbero tornare utili nella prossima. C'è anche chi, invece, potrebbe fare un grande ritorno dopo una lunga pausa: una voce che più volte si è insinuata tra le indiscrezioni del programma, soprattutto dopo l'addio di Mew e Matthew.

Infatti, se Kia e Nahaze, che nel frattempo hanno pubblicato il loro primo inedito all'interno del programma, rispettivamente Iena e Oro oro oro, hanno ricevuto un invito ufficiale dalla produzione a ripresentarsi per la prossima edizione del programma, c'è chi potrebbe essersi guadagnato nei mesi questa opportunità. Basti pensare a Malia, entrato a far parte del talent televisivo dopo aver vinto la sfida con Yuma. Il giovane autore di origini bergamasche aveva destato ottime impressioni, anche grazie al successo di Maiorca su Spotify prima dell'ingresso. Poi la vittoria della sfida e l'inedito Non so se tu: il suo impegno nella squadra di Zerbi lo aveva sin dall'inizio fatto scontrare con alcuni concorrenti, come Holden e Petit, che avevano già ipotecato la maglia dorata per il Serale.

A questo punto, il rientro di Ayle, dopo l'addio, ha fatto il resto sul destino di Malia all'interno del programma. Infatti, pesa sul suo approccio al Serale il grande lavoro che Zerbi costruisce attraverso le cover: "Sono qui per prendere delle decisioni. Ti riconosco tante doti come la scrittura, sei una persona con tanti valori. Hai inediti buoni, funzioneranno perché sono scritti su di te. Ma devo pensare al Serale, farete cover. Non posso portarci tutti, devo pensare a chi oltre agli inediti, fa le cover bene. Devo prendere una decisione, devo prendermi le responsabilità, credo che sia arrivato il momento in cui devi uscire dalla scuola". A ridosso dell'eliminazione, Maria De Filippi ha confessato: "Non sempre vengono dette queste cose, non sempre viene riconosciuto il lavoro che c'è dietro. Sono d'accordo con Rudy per la tua scrittura e per i tuoi valori. Madame scrive cose bellissime su di te".

All'appello mancano due artisti: Matthew e Cricca. Per il primo, c'è ancora la curiosità di capire cosa possa essere/diventare, dopo averlo visto per pochi mesi all'interno della trasmissione. I suoi singoli Fammi e Ombre hanno collezionato oltre 1,5 milioni di ascolti su Spotify. Per chi invece, potrebbe commentare rispetto alla scelta di abbandonare il programma di Matthew, dettata anche dalla relazione con Mew, la scelta di Anna Pettinelli di far rientrare Ayle, costituisce un precedente per la trasmissione, che potrebbe servire al giovane.

Ultimo, ma sicuramente non per le attese e le aspettative del pubblico e della trasmissione è Cricca. Il giovane autore bolognese, già parte dell'edizione Serale di Amici 22, è uno dei protagonisti più amati dal pubblico: quest'anno, la sua richiesta di partecipare alla trasmissione avrebbe potuto renderlo uno dei concorrenti. Poi il cast completo non ha prodotto l'effetto sperato nel giovane cantante, che dopo pochi mesi ha confessato di star vivendo uno stato di salute mentale molto complicato, che lo ha costretto a partire per il Togo: "Ho tanta paura della vita, ho tanta paura del fallimento, ho tanta paura di stare solo. Sparirò, credo, per questi giorni. Mi concentrerò su di me, sulle mie esigenze. Proverò a fare foto e video delle belle esperienze a cui vado incontro e magari quanto torno ve le faccio vedere".