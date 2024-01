Perché Kia potrebbe aver salvato Amici 2023, dopo l’addio di Mew e Matthew: “L’artista del futuro” Kia, nome d’arte di Chiara Letizia Faedda, ha impressionato nella sua prima gara Cover con When we were young di Adele, con il primo posto in classifica. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Ci son volute poche settimane per capire che Kia, nome d'arte di Chiara Letizia Faedda, può essere una delle voci più interessanti dell'edizione 2023/2024 di Amici. La giovane cantante di origini sarde, infatti, ha risolto più di un problema con il suo ingresso all'interno della trasmissione, ricucendo uno strappo legato all'addio di Mew, principalmente, e Matthew dall'organico dei concorrenti. Nell'ultima puntata del pomeridiano, alla prima vera gara contro gli altri concorrenti nella categoria canto, giudicata da Paola Turci, Kia si è esibita con When we were young di Adele, incluso nell'album 25 del 2015 della cantante britannica. Il risultato è stato così convincente, che Paola Turci si è espressa così nei suoi confronti: "A lei non manca nulla, per me è l’artista del futuro. La trovo stupenda, dotata di una presenza incredibile, una voce possente e in grado di interpretare ogni tipo di canzone".

Perché Kia ha sorpreso ad Amici 2023

Le parole di Turci fanno lievitare anche la considerazione nei confronti del primo posto ottenuto questa settimana, sorprendendo anche i più navigati come Holden, o chi, come Martina, guarda all'avversaria come una minaccia su un terreno in cui fino a pochi tempi fa non aveva avversarie. Infatti, se la sua interpretazione di When we were young serve a sottolineare alcune delle sue qualità, le più evidenti sono l'equilibrio nel timbro e i vibrati, che hanno reso la sua performance valevole della prima posizione. Adesso toccherà a lei cercare una chiave di lettura nel percorso all'interno della trasmissione, ma fino ad ora, ha dimostrato di saper rischiare con la propria voce, combattendo il principio dell'attualità, esibendosi anche con un brano del 1991 di Mina, come Il genio del bene, contenuta nell'album Caterpillar del 1991.

L'attesa per il suo primo inedito e il rapporto con Lorella Cuccarini

Ciò che incuriosisce a questo punto, anche dopo la conversazione tra Kia e la sua insegnante Lorella Cuccarini dopo la puntata, è la direzione musicale che proprio la showgirl vorrà imprimere sulla giovane cantante sarda. Infatti, ricordando che Kia non ha all'attivo singoli da lei firmati, anche prima dell'entrata nel talent di Canale 5, il suo primo inedito potrebbe risultare un passo importante nella sua carriera, e non solo legato alle dinamiche del programma. Basti pensare, ritornando indietro di qualche mese, che il primo singolo pubblicato da Angelina Mango all'interno della trasmissione è stato Voglia di Vivere: anche lei aveva avuto Lorella Cuccarini come insegnante. Il brano conta, adesso, oltre 10 milioni di stream su Spotify, un successo costruitosi poi nei mesi, fino alla partecipazione al Festival di Sanremo 2024. Chissà che Kia possa affrontare lo stesso destino.