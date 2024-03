La classifica del terzo round di inediti ad Amici 23: in vetta Holden, sorpresa Nahaze con Oro oro oro Una settimana fa, veniva pubblicato il terzo round di inediti ad Amici 23: andiamo a vedere in classifica come si stanno comportando i singoli su Spotify. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Holden e Nahaze, Amici 23

Mancano solo pochi giorni alla fase Serale di Amici 23, ma c'è un ultimo capitolo che si è aperto la scorsa settimana: il terzo round di inediti dei cantanti all'interno della trasmissione. Come nelle due precedenti edizioni, è ancora Holden a classificarsi in testa con Solo Stanotte, seguito da Fight Club di Mida e Tornerai di Petit. Gli inediti pubblicati lo scorso 5 marzo sono questi: Solo Stanotte di Holden, Fight Club di Mida, Tornerai di Petit, Oro oro oro di Nahaze, Da quando non ho smesso di amarti di Martina, ma anche Attimo di Lil Jolie, Iena di Kia, Mappamondo di Sarah Toscano e infine Il tuo nome di Ayle. Nel frattempo, rimane in testa Rossofuoco di Mida come l'inedito più ascoltato di Amici 23 con 27,5 milioni di stream su Spotify, seguito da Dimmi che non è un addio di Holden a quasi 11 milioni. Ecco la classifica della terza ondata di inediti di Amici a una settimana dalla pubblicazione su Spotify.

Holden con Solo stanotte:492mila stream Mida con Fight Club: 325mila stream Petit con Tornerai: 284,5 stream Nahaze con Oro oro oro: 232mila stream Lil Jolie con Attimo: 139mila stream Martina con Da quando non ho smesso di amarti: 132mila stream Sarah Toscano con Mappamondo: 123mila stream Ayle con Il tuo nome: 99mila stream Kia con Iena: 93mila stream

Gli ascolti del terzo round di inediti di Amici 23

Come avvenuto nei precedenti due lanci, anche questa volta Holden si classifica in prima posizione tra gli inediti più ascoltati con Solo Stanotte. Sul successo del brano potrebbe pesare anche la contemporaneità della sua scelta al Serale di Amici 23, avvenuta lo scorso 18 febbraio. Durante la puntata infatti, Holden aveva presentato Solo Stanotte in un torneo inediti che aveva coinvolto anche Mida con Fight Club e Martina con Da quando non ho smesso di amarti. La sua vittoria, decretata da Alessandro Sansone di Radio 105, gli darà anche la possibilità di esibirsi al Red Valley Festival 2024, che si terrà dal 14 al 17 agosto a Olbia, in Sardegna. C'è chi invece, nel lungo periodo, sottolinea come Fight Club potrebbe avere la stessa esplosione di Rossofuoco: il terzo inedito di Mida si piazza nella seconda posizione con 325mila stream.

Nahaze eliminata prima del Serale, sorprende con Oro oro oro

Ma c'è anche da analizzare uno dei casi più interessanti, che vedono al quarto posto Nahaze e la sua Oro oro oro, con 232mila stream. La giovane cantante, eliminata alle porte del Serale 2023 ai danni di Ayle, sembra aver fatto breccia nel pubblico con il brano scritto insieme a Glosie e prodotto da Gianmarco Grande. Alla cantante, come per Kia, è stato offerto di poter tornare a settembre in occasione della prossima edizione: i numeri dell'ultimo inedito potrebbero dare una grande spinta al loro futuro ritorno. Per adesso, Kia non è sembrata la più favorita dagli ascolti in stream, piazzandosi in ultima posizione con la sua Iena, a 93mila stream su Spotify. E se Kia non può recriminare sui numeri dello streaming, potrebbe sicuramente farlo Nahaze, a cui le è stato preferito Ayle, in penultima posizione nella classifica del terzo round di inediti. Il tuo nome infatti, si piazza al penultimo posto in classifica con quasi 100mila stream: sarà interessante osservare come verranno influenzati questi numeri dalle prime settimane della fase Serale del programma.