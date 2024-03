Testo e significato di Fight Club, l’inedito di Mida dedicato a Gaia e l’accesso al Serale Fight Club è il terzo inedito di Mida ad Amici 23: il cantante lo scorso 25 febbraio ha conquistato la maglia dorata e l’accesso al serale. Qui il testo e il significato della canzone. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Mida, X Account @AmiciUfficiale

Siamo arrivati al terzo round di inediti dell'edizione 23 di Amici e uno dei protagonisti, Mida, che ha conquistato la maglia dorata lo scorso 25 febbraio, si appresta a battersi per l'ennesima volta per il pezzo più ascoltato all'interno della casetta, questa volta con Fight Club. Il brano prodotto da Kyv & Max Kleinz sembra cucito addosso all'anima pop dell'autore originario di Caracas: infatti Mida, ancora una volta, sembra aver scelto il giusto accompagnamento musicale che lo trascinerà fino al 16 marzo, con il primo appuntamento del Serale. Un brano che sin dai primi ascolti, lo scorso 19 gennaio, sotto gli occhi vigili di Ermal Meta e prima davanti ai rappresentati della radio, aveva impressionato tutti, tranne alcuni giudici. Infatti, Mida ha avuto bisogno di combattere per un altro mese, scontrandosi costantemente con l'insegnante Anna Pettinelli, che si è dovuta arrendere poi il 25 febbraio alla consegna della maglia dorata da parte di Lorella Cuccarini. La canzone, con chiari riferimenti al romanzo omonimo di Chuck Palahniuk, è un invito a combattere assieme, con il proprio partner, contro i problemi quotidiani e non solo. Qui testo e significato di Fight Club.

Il testo di Fight Club

O mio dio

Che male alla testa

Non ci dormo le notti

In questa gabbia di matti

Ho la tua voce nella mia testa

E dice:

Quello che possiedi

Alla fine ti possiede

Prima regola:

Non fare domande

Seconda regola:

Non fare domande

Terza regola:

Baciami fino all’ultimo istante

Baby, questa notte dove vai?

Vieni con me,

Vieni con me nel fight club

Baby, per fare a botte con i guai

Tienimi le mani mentre tutto cade giù

Tutto cade giù

O mio dio che male alla testa

E una noia mortale questo loop

E lo dovremmo buttare via questo Rum

Okay

Sembra questa festa

Vorrei solo portarti via

Vorrei solo portarti via

Prima regola:

Non fare domande

Seconda regola:

Non fare domande

Terza regola:

Baciami fino all’ultimo istante

Baby, questa notte dove vai?

Vieni con me,

Vieni con me nel fight club

Baby, per fare a botte con i guai

Tienimi le mani mentre tutto cade giù

Tutto cade giù

C’è la fine del mondo

C’è la fine del mondo

C’è la fine del mondo

C’è la fine del mondo

Per un solo secondo tutto cade

C’è la fine del mondo

C’è la fine del mondo

C’è la fine del mondo

C’è la fine del mondo

Per un solo secondo tutto cade giù

Baby, questa notte dove vai?

Vieni con me,

Vieni con me nel fight club

Baby, per fare a botte con i guai

Tienimi le mani mentre tutto cade giù

Tutto cade giù

Tutto cade giù

Il significato di Fight Club

Fight Club è stata prodotta da Kyv & Max Kleinz, che per l'occasione hanno deciso di rinnovare l'ambiente pop melodico attorno al cantante. Se Rossofuoco e Mi odierai, rispettivamente 26,4 e 4,1 milioni di ascolti in stream, cercavano un suono in crescendo cercando l'esplosione della voce di Mida nel ritornello, Fight Club ha un'intenzione più leggera, quasi frivola, che viene tradotta con un dream pop che si ispira leggermente anche a The Weeknd. Nel brano è possibile trovare riferimenti al romanzo di Chuck Palahniuk, come quando canta: "Prima regola: Non fare domande. Seconda regola: Non fare domande. Terza regola: Baciami fino all’ultimo istante". Oltre a Fight Club, c'è anche una citazione alla pellicola Project X del 2012. Mida ha più volte dichiarato che la canzone è dedicata a Gaia, ballerina e concorrenti di Amici 23, con cui il giovane cantante ha legato negli scorsi mesi.

Le reazioni al singolo Fight Club di Mida

Le reazioni a Fight Club di Mida sono state positive sin dall'inizio, soprattutto quella di Ermal Meta dello scorso 19 gennaio. Dopo l'esibizione, il cantante ha commentato così l'esibizione di Mida: "Tutto cade giù tranne te, vedo. Mi piace il pezzo, la produzione, come tu stai sul pezzo. Poi hai una bella faccia da schiaffi che aiuta sempre, è una hit questa canzone". Parole simili scelte anche da Noemi, che con Drusilla Foer ha commentato gli inediti dei cantanti durante la successiva settimana: "Mi sei piaciuto veramente sul palco, l’energia che hai portato. Non è solo la voce quando uno canta, ma anche il contatto con gli altri e la forza. Mi sei piaciuto un sacco".