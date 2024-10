video suggerito

I biglietti per il concerto dei Green Day al Firenze Rocks 2025: prezzo e dove acquistarli per il 15 giugno A 3 anni di distanza, i Green Day tornano come headliner del Firenze Rocks 2025: il prossimo 15 giugno 2025, nell’unica tappa italiana, alla Visarno Arena. La prevendità comincerà oggi, 23 ottobre, alle ore 10 per gli iscritti a LiveNation, mentre la vendita generale dal 25 ottobre su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Vincenzo Nasto

Green Day, via Getty Images

Pochi giorni fa, i Green Day sono stati annunciati come i primi headliner del Firenze Rock 2025, la rassegna che li aveva visti già ospiti nel 2022. La band arriverà in Italia il prossimo 15 giugno 2025, nell'unica tappa italiana, alla Visarno Arena. Per accedere alla possibilità di acquistare il biglietto ci saranno due momenti: il primo, tra poche ore, alle 10, per gli utenti iscritti a My Live Nation sul sito. Mentre il secondo momento, la vendita generale, partirà alle 10 di venerdì 25 ottobre su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Sono passati solo 12 mesi dal sold-out nel 2024 agli I-Days di Milano, con oltre 80mila spettatori. In quell'occasione, la band aveva celebrato l'uscita dell'album The Saviors, con il successivo tour, ma anche due momenti importanti della loro carriera: il trentesimo anniversario dell'album Dookie e il ventesimo di American Idiot.

Dove e come acquistare i biglietti per il concerto dei Green Day

L'annuncio dei Green Day come primi headliners del Firenze Rocks 2025 ha mobilitato i fan della band californiana per aggiudicarsi un biglietto per la loro unica tappa italiana. Sarà possibile accedere alla prevendita su Livenation, oggi mercoledì 23 ottobre, attraverso l'iscrizione alla piattaforma. Altrimenti, per la vendita generale, bisognerà attendere venerdì 25 ottobre, con i biglietti che saranno disponibili dalle 10 su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

23 ottobre: Prevendita per iscritti su LiveNation dalle ore 10

25 ottobre: Vendita generale su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket dalle ore 10.

Quanto costa il biglietto per i Green Day al Firenze Rocks 2025: i prezzi settore per settore

Con l'arrivo dei Green Day come headliner del Firenze Rocks 2025, bisognerà adesso attendere qualche ora per i prezzi ufficiali, che nel 2022 era stati di 64,40 euro per il settore giallo e l'ingresso rosso, mentre 74,75 per il pit. Mentre sarà sicuramente disponibile il ticket per l'abbonamento a tutti i giorni del Festival.

Mappa della Visarno Arena, 2022