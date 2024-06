video suggerito

Green Day a Milano: la scaletta completa del concerto e l’ordine delle canzoni I Green Day suoneranno oggi, domenica 16 giugno all’Ippodromo La Maura per gli I-Days Milano 2024. Ecco la probabile scaletta della serata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Music

Billie Joe Armstrong dei Green Day (AP Photo/Chris Pizzello)

I Green Day arrivano in Italia per suonare da headliner agli I-Days Milano 2024, uno dei principali festival dell'estate italiana. La band americana, icona del pop punk mondiale suonano oggi 16 giugno all'Ippodromo Snai La Maura per l'unico appuntamento live nel nostro Paese per quanto riguarda il "The saviors Eu/Uk tour". La band celebrerà due degli album più significativi della loro carriera più l'ultimo uscito: i fan, quindi, potranno ascoltare brani tratti da "Dookie" e "American Idiot" e il nuovo “Saviors”. I Green Day arrivano dopo che il via è stato dato da Lana Del Rey, mentre nelle prossime settimane il programma vedrà esibirsi, tra gli altri Metallica, Doja Cat, Queens og the Stone Age, Avril Lavigne, Sum 41, Stray Kids e Doja Cat, tra gli altri.

La scaletta e le canzoni dei Green Day all’Ippodromo La Maura

La scelta della celebrazione non è casuale, visto che quest'anno cadono i 30 anni di Dookie (vincitore nel 1995 del Grammy Award come Best Alternative Album) e i 20 di American Idiot (vincitore nel 2005 del Grammy Award come Best Rock Album), per cui le canzoni di questi due album si sommeranno all'ultima pubblicazione della band, che sarà aperta dai NOTHING BUT THIEVES. Questa potrebbe essere la scaletta ufficiale, in base a quanto visto nei giorni scorsi in giro per l'Europa.

The American Dream Is Killing Me

Dookie

Burnout

Having a Blast

Chump

Longview

Welcome to Paradise

Pulling Teeth

Basket Case

She

Sassafras Roots

When I Come Around

Coming Clean

Emenius Sleepus

In the End

F.O.D.

All by Myself

Know Your Enemy

Look Ma, No Brains!

Dilemma

Brain Stew

American Idiot

Jesus of Suburbia

Holiday

Boulevard of Broken Dreams

Are We the Waiting

St. Jimmy

Give Me Novacaine

She's a Rebel

Extraordinary Girl

Letterbomb

Wake Me Up When September Ends

Homecoming

Whatsername

BIS: Minority

Bobby Sox

Good Riddance (Time of Your Life)