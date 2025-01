Gli One Direction portano di nuovo in sala il loro film e doneranno i ricavi per Liam Payne

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Gli One Direction sono stati un fenomeno globale della musica, amatissimi da milioni e milioni di fan che, infatti, saranno contente di sapere che i membri della band hanno deciso di far tornare in sala il documentario del 2016, This is Us, i cui proventi saranno devoluti in ricordo di Liam Payne, scomparso lo scorso 16 ottobre.

Il film per omaggiare Liam Payne

Il documentario verrà proiettato nella giornata di martedì 14 gennaio a Londra, come annunciato dalla catena che distribuirà nuovamente This is us al cinema lo scorso novembre, pochi giorni prima che si celebrassero i funerali dell'artista. L'obiettivo è quello di omaggiare il ricordo di Liam, ma soprattutto sostenere quelle associazioni che si occupano di benessere psicologico. Come, infatti, è stato dichiarato in un post pubblicato su X: "Doneremo tutti i proventi ricavati dai biglietti di questa proiezione alle associazioni benefiche per la sensibilizzazione sulla salute mentale MIND, SAMH e AWARE NI".

Cosa racconta il film sugli One Direction

This is Us, diretto da Morgan Spurlock dei Super Size Me è un racconto a 360 gradi di una delle boy band più amate degli ultimi decenni. Vi sono racchiusi filmati, backstage, concerti divenuti iconici, in cui ognuno di loro mostrava una parte più spensierata, e non solo, di sé. La storia di Liam Payne, Harry Styles , Zayn Malik , Niall Horan e Louis Tomlinson, è anche quella della loro incredibile fandom, che continua nonostante il gruppo si sia sciolto diversi anni fa. Il documentario, quindi, racconta l'ascesa dei cinque ragazzi presentatisi a X Factor, poi divenute star mondiali, come racconta l'esibizione nella famosa O2 Arena di Londra.

La scomparsa di Liam Payne

La tragica morte di Liam Payne, precipitato dalla sua stanza d'albergo mentre si trovava in Argentina lo scorso ottobre, ha sconvolto i membri della band e anche i suoi fan. È stata aperta un'indagine per omicidio colposo nei confronti di alcuni dipendenti dell'albergo in cui soggiornava il cantante, che quando è deceduto era sotto l'effetto di alcol e droga. Negli ultimi giorni, però, c'è stata una svolta significativa: uno dei dipendenti dell'hotel iscritto al registro degli indagati si è consegnato alla polizia. Si tratta del 21enne Ezequiel Pereyra, che appariva nei documenti dei funzionari pubblici con l'acronimo E.D.P., accusato di aver procurato stupefacenti alla vittima.