video suggerito

Ai funerali di Liam Payne il dolore dell’ex Cheryl Cole e degli One Direction: “Siamo devastati” Si sono svolti questa mattina i funerali di Liam Payne, l’artista morto lo scorso 16 ottobre dopo essere caduto dal balcone dell’hotel nel quale soggiornava a Buenos Aires. Gli ex One Direction, amici, familiari si sono recati in chiesa, nel Wolverhampton, per dargli l’ultimo saluto. “Momento indescrivibilmente doloroso”, le parole dell’ex di Payne e madre di suo figlio Cheryl Cole. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Familiari, amici, fan ed ex compagni di vita e di lavoro hanno dato oggi l'ultimo saluto a Liam Payne, il cantante ex degli One Direction morto lo scorso 16 ottobre 2024 dopo essere caduto dal balcone della suite d'albergo nella quale alloggiava, a Buenos Aires. Gli inquirenti stanno ancora indagando su quanto accaduto prima della tragedia: a finire sotto la lente di ingrandimento la droga ritrovata nella camera – la cui assunzione è stata certificata dai risultati degli esami tossicologici praticati sulla salma – e la presenza di un cameriere e di un dipendente dell'hotel in camera che avrebbero trascorso la notte con l'artista. Intanto, questa mattina si sono svolti i funerali della popstar, nella Chiesa del XII secolo, a Wolverhampton, città dov'è nato. La bara, scrive BBC.com, è arrivata in chiesa trasportata da un carro funebre trainato da cavalli bianchi.

I funerali di Liam Payne: i presenti e le parole degli ex One Direction

Harry Styles

La bara trasportata da un carro funebre trainato da cavalli bianchi è stata arricchita da numerosi omaggi floreali al momento dell'arrivo in chiesa. "Figlio" e "papà" sono state le due scritte composte con i fiori, posizionate accanto alla bara. Oltre ai tantissimi fan che si sono recati sul posto per dare un ultimo saluto al loro artista preferito, per Liam Payne, in chiesa, i tanti amici e familiari che hanno trascorso molto tempo con lui. Presenti gli ex compagni di band, Harry Styles , Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik, insieme al presentatore televisivo e attore James Corden e al conduttore radiofonico della BBC Scott Mills. Ai microfoni di Independent.co.uk, Malik, Horan, Tomlinson e Styles si sono detti "devastati" dalla scomparsa del loro amico e collega, ma "i ricordi che abbiamo condiviso con lui saranno custoditi per sempre". In chiesa anche l'ex di Liam Payne, Cheryl Cole, con il loro figlio Bear: la star delle Girls Aloud ha reso omaggio al suo ex ammettendo di stare vivendo un "momento indescrivibilmente doloroso".

La fidanzata Kate Cassidy in chiesa e il desiderio della famiglia di Liam Payne

Karen and Geoff Payne, i genitori di Liam Payne

Kate Cassidy, la fidanzata di Liam Payne, è stata una delle prime ad arrivare sul posto. Fotografata all'esterno della chiesa, accanto a lei il suo amico, attore e modello Damian Hurley. Anche le cantanti delle Girls Aloud Nicola Roberts e Kimberley Walsh si sono presentate al funerale per l'ultimo saluto al collega. La bara di Liam è arrivata in chiesa "accompagnata dalla famiglia devastata", scrivono i tabloid inglesi. La stessa ha fatto in modo che fosse tutto perfetto: "Volevano organizzare una cerimonia perfetta per dargli l'addio che merita" – ha raccontato una fonte al TheSun – Liam è stato una superstar mondiale, ma per Geoff e Karen sarà sempre il loro bambino. Sarà una giornata incredibilmente difficile".