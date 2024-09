video suggerito

Gli Oasis aggiungono due nuove date, ma dopo le polemiche cambia il sistema di vendita dei biglietti La band annuncia due nuove date a Wembley e un nuovo sistema di accesso all'acquisto dei ticket, ecco cosa cambia dopo le polemiche del 30 agosto.

A cura di Andrea Parrella

Due nuove date per il tour degli Oasis. A pochi giorni di distanza dall'enorme richiesta dei biglietti per le reunion della band, cui sono seguiti anche alcune polemiche da parte degli scontenti che non sono riusciti ad accaparrarsi un ticket e alla comparsa di biglietti a cifre vertiginose sui siti di rivendita nei minuti successivi, la band ha annunciato due nuovi concerti nel 2025, precisamente a Wembley, il 27 e 28 luglio.

Come funziona la nuova vendita dei biglietti per la reunion degli Oasis

Con un post pubblicato sui social la band annuncia le modalità di vendita delle due nuove date, decise "a causa della domanda fenomenale". Cambia appunto la modalità di accesso ai biglietti, che per questi concerti aggiuntivi saranno disponibili tramite un processo di estrazione riservata esclusivamente su invito. Le iscrizioni al ballot, si legge dal post, saranno aperte inizialmente ai numerosi fan del Regno Unito che non sono riusciti ad acquistare i biglietti durante la prima vendita sulla piattaforma Ticketmaster. Con le due nuove date, diventano in tutto sette i concerti nello stadio londinese. Le altre città in cui gli Oasis si esibiranno sono Cardiff, Edinburgo, Dublino e, naturalmente la Manchester che ha dato loro i natali.

Proprio nella città britannica dei fratelli Gallagher i bigliett per i loro concerti erano schizzati a cifre folli poco dopo la partenza della vendita dei biglietti il 30 agosto scorso. Una crescita dei prezzi decisamente illogica motivata dal cosiddetto dynamic pricing su cui ha puntato gli occhi l'Unione Europea, intenzionata a indagare sull'accaduto. In pochi minuti i ticket erano andati letteralmente a ruba e sono tantissimi i casi di fan che, pur essendosi messi in coda in perfetto orario, sono rimasti a bocca asciutta non riuscendo ad accaparrarsi un biglietto. Le due nuove date tenderebbero a puntare proprio a chi non è riuscito ad acquistare i biglietti delle prime date, senza escludere la speranza di molti che gli Oasis possano decidere di estendere il loro tour di reunion anche al di là della manica, nei principali paesi europei.