Caos biglietti Oasis, code infinite e sessioni sospese: prezzi in rivendita fino a 7000 euro File virtuali interminabili, sold out della data un istante prima dell'acquisto. La corsa ai biglietti per la reunion degli Oasis testimonia il successo dell'operazione ma delude molti fan che ci avevano sperato. Dopo un'ora ci sono già biglietti sui siti di secondary ticketing a cifre oltre l'immaginabile.

A cura di Andrea Parrella

Come era ampiamente preventivabile, nella corsa all'acquisto dei biglietti per la reunion degli Oasis si sono riversate centinaia di migliaia di persone, nella speranza di accaparrarsi almeno un ticket per assistere a uno dei 14 concerti del duo di Manchester previsti per il 2025. Il giorno della messa in vendita dei biglietti era previsto per sabato 31 agosto sui circuiti Ticketmaster.co.uk, Gigsandtour.com e Ticketmaster.ie (nella giornata di venerdì era stata organizzata dalla produzione una prevendita a ballottaggio).

L'apertura della vendita dei biglietti

Il risultato è stato naturalmente un caos e sono molte le segnalazioni e i racconti sui social di persone alle quali è sfuggita la possibilità di acquistare un biglietto all'ultimo istante. Il sistema di acquisto attraverso le piattaforme sopra citate prevedeva una coda virtuale in cui, nella migliore delle ipotesi, era preceduto da poche migliaia di altri utenti. C'è chi non ci ha nemmeno provato dopo aver visto quanto avrebbe dovuto attendere, magari finendo per non riuscire a comprare un biglietto, chi ha atteso più di un'ora e mezza senza vedere la situazione sbloccata, chi è giunto sul punto di acquistare un biglietto e vedere la data finire sold out un istante prima di poter chiudere la transazione.

Disagi e sospensioni improvvise

C'è anche chi è stato espulso in automatico dalla coda perché rilevato dal sistema di Ticketmaster come un bot pur non essendolo. Come racconta a Fanpage un appassionato deluso: "Avevo provato a mettermi in coda su diverse date, con la speranza di riuscire a prendere il biglietto per una di queste o tutte, cosa che il sistema consentiva di fare". A poche centinaia di persone dall'obiettivo, il messaggio che ha mandato in frantumi ogni speranza: "La tua sessione è sospesa. Qualcosa sulla tua navigazione ci porta a credere tu sia un bot".

Già partita la rivendita sui siti di secondary ticketing

Intanto è già partita la fase della rivendita di biglietti sui siti di secondary ticketing con prezzi che sono saliti letteralmente alle stelle. Se un biglietto per le diverse date degli Oasis poteva oscillare tra un minimo di 73 sterline a un massimo di 205 sterline (non tenendo conto dei package arrivano a costare anche 500 sterline circa), in questo momento basta consultare piattaforme di rivendita come Viagogo per scoprire che è possibile comprare un biglietto per i concerti degli Oasis senza grandi apprensioni e preoccupazioni, a patto che si sia disposti a sborsare cifre importanti. Per la data di Cardiff del 4 luglio, ad esempio, si trovano ticket che vanno dai 500 ai 3500 euro. Dai 300 ai 3000 euro per un concerto a Heaton Park di Londra, mentre per una delle date di Manchester, probabilmente le più ambite perché città che ha dato i natali ai fratelli Gallagher, si parte dai 900 euro circa fino ai 7mila euro per un singolo biglietto.