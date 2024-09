video suggerito

Cos’è il dynamic pricing e perché la Commissione Europea sta investigando sui biglietti degli Oasis Ecco che cos’è il dynamic pricing, uno dei fattori che ha fatto infuriare in fan degli Oasis per l’acquisto dei ticket del reunion tour e ha smosso la Commissione Europea che indagherà sulla pratica. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Vincenzo Nasto

Oasis, via LaPresse

Dopo le polemiche degli scorsi giorni nei confronti della piattaforma Ticketmaster, per la vendita ufficiale dei biglietti del reunion tour degli Oasis, alcuni ministri del Regno Unito e la Commissione Europea hanno deciso di indagare sull'uso del dynamic pricing. Lo riporta il Guardian, dopo le parole nelle scorse ore della Ministra alla cultura britannica Lisa Nandy: "Bisogna fermare rivendite truffaldine: è deprimente vedere prezzi enormemente gonfiati che escludevano i fan dai concerti". Un passaggio condizionato anche dall'alto tasso di reclami da parte dei fan della band britannica all'ASA, Advertising Standard Association, che denunciava non solo la variazione/aumento dei prezzi in tempo reale, ma anche il purtroppo noto fenomeno di secondary ticketing. Si terrà quindi nelle prossime settimane una consultazione sul mercato dei biglietti nel Regno Unito, che solo recentemente, dal 2018 in poi, avrebbe utilizzato il fenomeno del dynamic pricing, avvicinando la sua pratica a quella che notoriamente accade sulle piattaforme d'acquisto di voli e hotel, in cui in determinate condizioni, come nei giorni di fine settimana o a ridosso di grandi eventi nella città, il prezzo aumenta esponenzialmente. Ma cos'è il dynamic pricing?

Che cos'è il dynamic pricing

Il fenomeno, già integrato nelle pratiche commerciali negli Stati Uniti, è stato adottato da pochi anni in Europa, anche perché frenato dall'autorità di controllo della concorrenza UE. Il dynamic pricing avviene quando un venditore non stabilisce un prezzo fisso per il proprio prodotto, ma modifica ciò che addebita in risposta alla domanda mutevole. A pesare sull'attuale situazione di Ticketmaster, circuito di vendita dei biglietti acquisito da Live Nation nel 2009 in un'affare da 2,5 miliardi di dollari, potrebbe essere proprio il cambio finale del prezzo dopo che gli utenti avevano messo nel proprio carrello il biglietto per il concerto degli Oasis. Infatti, un portavoce della Commissione Europea ha specificato, che anche se la pratica del dynamic pricing rimane legale, potrebbe invece violare le direttive UE l'aumento del prezzo di un ticket dopo che l'utente ha inserito il biglietto nel suo cartello.

Perché potrebbero essere state violate delle norme UE e Irlandesi

Ticketmaster, in un episodio simile accaduto nel 2022 per il tour di Harry Styles, aveva specificato i motivi per cui avrebbe utilizzato il dynamic pricing nelle pratiche di vendita dei biglietti: "Un cambiamento importante necessario per mantenere la vivacità e la creatività dell'industria della musica dal vivo. I promotori e i rappresentanti degli artisti stabiliscono la strategia di prezzo e i parametri di intervallo di prezzo su tutti i biglietti, inclusi i prezzi fissi e di mercato". Nello specifico degli Oasis, le piattaforme di vendita dei biglietti hanno specificato che i prezzi dei ticket siano stati concordati con gli Oasis stessi, che nel frattempo non hanno ancora rilasciato dichiarazioni sulla questione. A rendere ancora più intricato il lavoro della Commissione Europea, la vendita con i prezzi dinamici dei ticket degli Oasis al Croke Park in Irlanda. Il motivo? Come riporta il Guardian, nel paese è illegale la rivendita a scopo di lucro, infatti i siti che si occupano di secondary ticketing non hanno pubblicizzato i biglietti per quegli spettacoli.