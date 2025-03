Marco Mengoni annuncia il tour in Europa: come comprare i biglietti per i concerti

video suggerito

A cura di Francesco Raiola

Marco Mengoni (ph Andrea Bianchera)

Marco Mengoni ha annunciato il suo tour europeo che comincerà il prossimo inverno, pochi mesi dopo il suo tour sold out negli stadi. Il cantautore, quindi, torna a esibirsi in Europa dopo i concerti che tenne nel 2023, e questa volta uscirà dai confini nazionali per dodici concerti che lo vedranno impegnato nelle Arene europee in un tour organizzato e prodotto da Live Nation. Mengoni, reduce dal successo in radio del singolo Mandare tutto all'aria, canzone scritta con Calcutta, Davide Petrella e Andrea Suriani, e dell'album del 2023 Materia (Prisma) che seguì la vittoria del Festival di Sanremo con Due Vite, il cantautore ha dato il via a una nuova fase della sua carriera.

Come acquistare i biglietti per il tour europeo

Un tour nelle Arene i cui biglietti sarà possibile acquistare a partire da venerdì 14 marzo alle ore 12 sul sito di Live Nation. Mengoni si esibirà a Ginevra (19 novembre – Arena), Stoccarda (21 novembre – Hanns-Martin-Schleyer-Halle), Düsseldorf (22 novembre – Mitsubishi Electric Halle), Zurigo (24 novembre – Hallenstadion), Francoforte (26 novembre – Festhalle), Monaco di Baviera (27 novembre – Olympiahalle), Bruxelles (30 novembre – Forest National), Utrecht (1 dicembre – TivoliVredenburg), Parigi (3 dicembre – Salle Pleyel), Esch-sur-Alzette – Lussemburgo (5 dicembre – Rockhal), Londra (7 dicembre – O2 Forum Kentish Town) e Madrid (10 dicembre – Palacio Vistalegre).

Il calendario del tour europeo di Marco Mengoni

Il tour sold out negli stadi

Prima del tour europeo, però, Mengoni si esibirà negli stadi italiani, che segue quello sold out del 2023 che terminò con l'esibizione al Circo Massimo. Il cantautore si esibirà in dodici concerti che partiranno con la data zero a Lignano Sabbiadoro (Stadio Comunale G. Teghil) e proseguirà il 26 giugno a Napoli (Stadio Diego Armando Maradona – SOLD OUT), per poi proseguire il 2 luglio a Roma (Stadio Olimpico), il 5 e il 6 luglio a Bologna (Stadio dall’Ara – il 5 luglio SOLD OUT), il 9 luglio a Torino (Stadio Olimpico), il 13 e il 14 luglio a Milano (Stadio San Siro – il 13 luglio SOLD OUT), il 17 luglio a Padova (Stadio Euganeo), il 20 luglio a Bari (Stadio San Nicola – SOLD OUT) e si concluderà con due date, il 23 e 24 luglio a Messina (Stadio San Filippo – 24 luglio SOLD OUT). Il tour è prodotto e organizzato da Live Nation. Info e biglietti su www.livenation.it/marconeglistadi

Il calendario del tour europeo

Ecco il calendario completo, con le date e le location dei concerti che Marco Mengoni terrà in Europa a partire dal 19 novembre quando si esibirà a Gibevra, per una serie di concerti che termineranno il 10 dicembre a Madrid:

19 novembre 2025 – Ginevra, Arena – Svizzera

21 novembre 2025 – Stoccarda, Hanns-Martin-Schleyer-Halle – Germania

22 novembre 2025 – Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle – Germania

24 novembre 2025 – Zurigo, Hallenstadion – Germania

26 novembre 2025 – Francoforte, Festhalle – Germania

27 novembre 2025 – Monaco di Baviera, Olympiahalle – Germania

30 novembre 2025 – Bruxelles, Forest National – Belgio

1 dicembre 2025 – Utrecht, TivoliVredenburg – Olanda

3 dicembre 2025 – Parigi, Salle Pleyel – Francia

5 dicembre 2025 – Esch-sur-Alzette, Rockhal – Lussemburgo

7 dicembre 2025 – Londra, O2 Forum Kentish Town – Regno Unito

10 dicembre 2025 – Madrid, Palacio Vistalegre – Spagna