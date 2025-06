video suggerito

Giorgia: “Fabri Fibra non mi ha salutata, eppure a me lui piace”, cosa sarebbe successo nel backstage di Radio Italia Giorgia ha scherzato nel backstage di Radio Italia Live, per un mancato saluto da parte di Fabri Fibra: “Non mi ha salutata” ha detto ridendo la cantante che ha espresso il desiderio di fare un feat con lui. Fanpage apprende che il rapper non si è reso conto di questo saluto. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Redazione Music

2 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giorgia e Fabri Fibra

Durante un siparietto nel backstage del concerto di Radio Italia a Milano Giorgia, intervistata da Cecilia Cantarano, ha scherzato su un mancato saluto da parte di Fabri Fibra con cui, ha spiegato, vorrebbe fare un featuring. La cantante si era appena esibita sul palco milanese dove aveva proposto un medley di alcuni suoi successi, partendo da Come saprei, proseguendo con Credo e chiudendo con La cura per me, canzone con cui Giorgia aha partecipato all'ultimo Festival di Sanremo, classificandosi in quinta posizione, ma risultando una delle prime a essere certificata disco di platino, anche con i nuovi parametri della FIMi e ottenendo un ottimo successo in radio.

Le parole di Giorgia su Fabri Fibra

La cantante, scesa dal palco, ha risposto alle domande della tiktoker quando, arrivata ai saluti, ha scherzato chiedendo un'ulteriore domanda e così Cantarano le ha chiesto quale featuring avrebbe voluto fare e Giorgia ha risposto con Fabri Fibra, ma svelando anche un retroscena: "Farei un featuring con Fabri Fibra ma non mi ha salutata neanche – ha detto la cantante generando stupore nell'intervistatrice, che ci ha scherzato sopra -. Forse non gli piaccio, non si può piacere a tutti. Salutami Fibra quando lo vedi, perché a me piace, invece" ha detto infine la cantante che, ovviamente, ha messo su un siparietto divertente.

Fibra al Radio Italia Live

La cantante si era esibita proprio prima del rapper che sul palco aveva portato la nuova versione di In Italia, poi Stavo pensando a te e infine il suo ultimo singolo – quello che ha lanciato il nuovo progetto Mentre Los Angeles brucia – Che gusto c'è, con la collaborazione di Tredici Pietro. Fibra non ha commentato questa dichiarazione, ma probabilmente sarà stato il caos del backstage ad aver creato il fraintendimento, stando a quanto apprende Fanpage Fibra è salito sul palco, si è esibito e poi è andato via senza rendersi conto del saluto della cantante, anche per il grande numero di persone presenti nel backstage del Radio Italia Live.