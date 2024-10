Gianni Morandi a sorpresa, si ferma in strada per festeggiare la laurea di un ragazzo

video suggerito

Un ragazzo è stato proclamato dottore all'Università di Bologna, ma le emozioni per lui non sono finite lì. Durate i festeggiamenti in un bar un ospite speciale si è fermato a fargli le congratulazioni: Gianni Morandi.

A cura di Elena Betti

Gianni Morandi

La laurea è il traguardo più atteso di tutti gli universitari. Nel momento in cui la corona d’alloro viene messa in testa si sente subito una sensazione di leggerezza e gioia. Una gioia che si pensa non possa essere superata da nulla, ma se in mezzo ai festeggiamenti un cantante come Gianni Morandi si avvicina per fare le sue congratulazioni, si scopre che sì, quello stato di euforia può aumentare.

Gianni Morandi festeggia la laurea di un ragazzo a Bologna

Avrebbe potuto cantargli ironicamente Uno su mille ce la fa e di sicuro non Si può dare di più, ma si è limitato a dirgli soddisfatto: “Ce l’hai fatta”. Così Gianni Morandi ha fatto i suoi auguri a un neolaureato dell’Università di Bologna. Il cantante ha visto il ragazzo festeggiare con amici e parenti e ha deciso di unirsi alla gioia collettiva. Si è avvicinato sorridente, gli ha fatto i suoi più sinceri auguri e ha chiesto ai presenti di fargli una foto col festeggiato che nel video appare incredulo e felice. Una giornata ricca di emozioni per il ragazzo che mentre stava scaricando la tensione della discussione della tesi ha visto apparire dietro di sé Gianni Morandi.

Gianni Morandi e l'orgoglio per i neolaureati

Gianni Morandi ha un debole per i neolaureati. Non è la prima volta che un video delle sue congratulazioni fa il giro dei social, facendo invidia a tutti i laureati che non hanno conseguito il titolo all’Università di Bologna. Già lo scorso aprile una ragazza aveva condiviso su TikTok un video in cui festeggiava con la corona d’alloro in testa. Alla sua sinistra Gianni Morandi e alla sua destra Cesare Cremonini: “Mi hanno fermato loro, giuro”, ha scritto la ragazza sotto al video social. E dopo oggi non facciamo fatica a crederci, quando Morandi vede una corona d’alloro non sembra resistere dal fare le sue più sentite congratulazioni.