Geolier, collezione limitata per raccogliere fondi per l’Oncologia Pediatrica del Vecchio Policlinico di Napoli

Geolier, via Comunicato Stampa

Sarà Merch 4 Good l'iniziativa di Geolier, i cui proventi finanzieranno il reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Vanvitelli di Napoli. Il rapper napoletano ha ideato una collezione streetwear, in edizione limitata, che sarà disponibile il prossimo 27 settembre, dalle ore 18 alle ore 20, con una speciale live streaming che si terrà sul canale TikTok @geolierlive. Lo stesso giorno, l'Arena di Verona ospiterà il concerto dell'autore di Dio Lo Sa, a cui parteciperanno alcuni ospiti, ma non solo sul palco. Come recita il comunicato stampa, la live streaming avrà protagoniste alcune guest star del concerto e non solo.

Il rapporto tra Geolier e il reparto di Oncologia Pediatrica dell'Ospedale Vanvitelli di Napoli

Non è la prima connessione tra Geolier e il reparto di Oncologia Pediatrica dell’Ospedale Vanvitelli di Napoli, anche attraverso la richiesta dell'AGOP (Associazione Genitori Oncologia Pediatrica). In occasione del concerto ad Agnano dello scorso 27 luglio, completamente sold-out, Geolier aveva ospitato anche 30 giovani pazienti oncologici, dedicandogli anche una fase nel pre-show. In questo caso, Geolier ha deciso di mettere in vendita 5mila capi, in tiratura limitata, realizzati con il contributo anche dei pazienti del reparto di Ematologia ed Oncologia Pediatrica dell'ospedale. Ancora prima, a settembre 2024, aveva fatto visita al reparto, giocando con loro e ricevendo anche alcuni regali dai più piccoli.

Come acquistare la collezione streetwear di Geolier su TikTok Shop

Ma non solo, perché verranno aggiunti altri 10 oggetti da collezione, messi a disposizione dal rapper campano, e svelati dagli ospiti della serata durante la diretta su TikTok. Ma come sarà possibile acquistare i capi della collezione? Il prossimo 27 settembre per sole 2 ore, dalle 18 alle 20, durante la live streaming sul canale @geolierlive, sarà possibile acquistare i capi su TikTok Shop. L’intero ricavato della vendita del merchandising, dei memorabilia e delle donazioni tramite la funzione "Regali" di TikTok sarà devoluto al reparto dell’ospedale Luigi Vanvitelli di Napoli.