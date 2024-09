Geolier, visita ai bambini dell’Oncologia Pediatrica al Secondo Policlinico di Napoli

È andato senza telecamere, senza clamore, senza annunciare, com'era giusto nel rispetto della situazione e in linea col suo carattere schivo: le uniche immagini emerse sono quelle pubblicate dai genitori dei piccoli pazienti dell'Oncologia Pediatrica al Secondo Policlinico. Parliamo di Emanuele Palumbo, in arte Geolier, uno dei rapper più popolari del Paese, napoletano doc. Non è la prima volta che Geolier, 24 anni, nato a Mianella, più specificamente nel rione Gescal, nell'area comunemente nota come Secondigliano, fa una sorpresa ai bimbi malati presentandosi in ospedale. Ha giocato coi bambini e ascoltato i loro genitori, ha giocato alla Playstation e a biliardino con loro e ha ricevuto i loro piccoli regali.

A raccontare sui social quanto accaduto è Angelo, volontario dell' Agop Napoli, Associazione Genitori Oncologia Pediatrica:

Desideravate incontrare il vostro idolo: Geolier. E lui vi ha accontentati. Anche se per noi del reparto ormai è Emanuele. Grazie fratemo per la serata di ieri, per aver giocato coi bambini, per avergli dedicato tanto tempo, per aver realizzato dei sogni, per aver acceso ancora di più la speranza.

Dopo tutto quello che i nostri ragazzi perdono stando in ospedale, guardando gli amichetti uscire e divertirsi, oggi potranno raccontare di essere per una volta privilegiati: non solo hanno incontrato te, ti hanno sfidato a biliardino, ti hanno regalato i loro disegni e braccialetti e ti hanno perfino sconfitto a PlayStation!

Grazie Manuè, questi gesti ti fanno essere un campione ancora più di tutti i trofei che stai vincendo. E mentre in ospedale lo scorso Sanremo tifavamo per te, quel secondo posto per noi era stato comunque una vittoria di Napoli. Ma dopo ieri sera, il primo posto l’hai più che vinto. Come dici tu:REAL P SEMP, FRÀ