Gaia annulla una data del tour per motivi di salute: “Il mio corpo ha deciso di fare brutti scherzi”

Gaia si è vista costretta ad annullare una data del suo tour. Mercoledì 20 agosto era attesa in Sardegna, in particolare a Gonnesa: “Ci tenevo tantissimo, mi dispiace da morire”.

Gaia ha annunciato un breve stop del suo tour estivo per motivi di salute. In una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, la cantante ha spiegato che la data prevista per domani, mercoledì 20 agosto, è stata annullata. Gaia avrebbe dovuto esibirsi a Gonnesa in Sardegna, ma per problemi di salute ha dovuto fermarsi.

Perché Gaia ha annullato una data del suo tour

Gaia Gozzi, in un post pubblicato su Instagram, ha spiegato di vedersi costretta ad annullare il concerto di mercoledì 20 agosto a Gonnesa per problemi di salute. Le sue parole, affidate a una storia, sono state: "Bellezze, il mio corpo ha deciso di fare brutti scherzi proprio adesso e la data di domani in Piazza del Minatore a Gonnesa è purtroppo annullata". La cantante ha preferito non scendere nei dettagli. Ha espresso, però, il suo dispiacere all'idea di rinunciare a un concerto a cui teneva molto. Poi, ha rassicurato tutti coloro che non vedono l'ora di ascoltare la sua musica: "Prometto che tornerò prestissimo per recuperare come si deve".

Dove vedere Gaia in concerto dopo la data annullata

Il tour estivo di Gaia prevede altre tre date che al momento risultano confermate. La cantante è attesa venerdì 22 agosto a Palmi (Reggio Calabria) in piazza 1º maggio. Il 23 agosto, invece, dovrebbe fare tappa a Padula (Salerno) presso la Certosa di San Lorenzo. Infine, il 13 settembre, Gaia si esibirà a Cuneo nel corso dell'evento Connessioni Festival. Come dicevamo, al momento le tre date risultano confermate. Sarà possibile, dunque, ascoltare Gaia dal vivo nel corso di questi appuntamenti che chiudono il tour dell'estate 2025 che ha visto l'artista esibirsi in giro per l'Italia, da Bitonto a Perugia, da La Spezia a Brindisi e da Crotone a Verona. Di seguito l'elenco completo delle date del tour estivo 2025 di Gaia.