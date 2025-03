video suggerito

Fuori i nuovi episodi di Mare Fuori 5, Lentini: “Se le canzoni non sono teen e alla moda è merito del pubblico” Escono gli ultimi sei episodi di Mare Fuori 5 su Raiplay e da questa sera, 26 marzo, comincia anche la visione in chiaro. Uno dei punti forti della serie Rai è la colonna sonora, curata ancora da Stefano Lentini che racconta perché le canzoni sono così amate. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Redazione Music

32 CONDIVISIONI condividi chiudi

Pino Cardiotrap Alina (Ph Sabrina Cirillo)

Oggi 26 marzo sono uscite gli ultimi sei episodi di Mare Fuori 5 su Raiplay, mentre da questa sera comincia anche in chiaro, su Rai2, dove saranno trasmesse due puntate a settimana. La serie televisiva, che si svolge a Napoli e racconta la storia dell'IPM, è arrivata alla quinta stagione ed era così attesa che quando sono state pubblicate le prime sei puntate della nuova stagione è andato in crash Raiplay. Un successo di pubblico incredibile, che l'ha resa uno dei maggiori successi della serialità italiana e se quest'anno cambia regista, passando da Ivan Silvestrini a Ludovico Di Martino, non cambia la squadra che ha reso cult anche le canzoni della serie. È ancora Stefano Lentini, infatti, a curare la colonna sonora che in un mese ha registrato 35 milioni di streaming per un totale di 14 milioni di ore di visione (e che vede canzoni come Po Abbastà, Niro e Accussì). In tutto sono 100 milioni i stream, conquistando doppio platino con la sigla ‘O Mar for e un oro con Ddoje mane assieme a Raiz. Lentini, che ha collaborato anche con registi del calibro di Wong Kar-Wai – la sua Stabat Mater è il brano centrale in “The Grandmaster”, film candidato a due Premi Oscar nel 2014 – è anche il autore della colonna sonora di Belcanto.

Stefano Lentini autore delle canzoni di Mare Fuori

Stefano Lentini ha spiegato il perché la musica di Mare Fuori è così importante, ma soprattutto perché riesce a esserlo rifuggendo quelli che sono i canoni contemporanei di viralità. Nella nota che accompagna l0uscita oggi della colonna sonora della serie, infatti, il musicista spiega prima il perché non si è mai veramente interessato alla distinzione tra musica mainstream e musica di nicchia, cercando di essere trasversale a questa visione: "Avendo sempre avuto una visione trasversale su cosa sia classico e cosa sia pop, cosa sia ‘di consumo' e cosa ‘di qualità', non mi sono mai preoccupato seriamente di questa distinzione (…). Il confine tra mainstream e underground è instabile e può essere ridefinito nel tempo in modo radicale".

Le canzoni di Mare Fuori non seguono le mode

Pino, Cardiotrap e Alina (ph Sabrina Cirillo)

Questa divisione, continua Lentini, è soffocante per la creatività: "Mare Fuori 5 rappresenta per me la conferma di una concezione rinnovata del pubblico: la visione di un ascoltatore libero, aperto, intelligente, che è il modo in cui ciascuno di noi dovrebbe essere trattato. Una prospettiva che è anche nutrimento e incentivo per una discografia visionaria, creativa, rivitalizzata – dice il musicista, che continua -. La musica di Mare Fuori 5 è lenta, sottile, avanza piano, non è alla moda, non segue gli schemi della musica teen. Questa musica vuole arrivare in un luogo sconosciuto, dove ciascuno può trovarvi la propria frequenza. È stato il pubblico di Mare Fuori a rendere possibile questa rivitalizzazione, a rendere mainstream qualcosa di profondamente indipendente, e a concedermi il privilegio di poter dialogare su questo livello di comunicazione". Un esempio di come la musica sia poliedrica, per esempio, si vede con Niro, la nuova canzone di Cardiotrap.

La tracklist della colonna sonora di Mare Fuori

Accussì (ft. Raiz, Maria Esposito) Frontiera Premonizione di Splendore Parte 1 Po Abbastà (Feat. Raiz) Passi Senza Orma Fish Eye Niro (ft. Raiz, Domenico Cuomo) Il Mondo Antico Tutto Canta Provenienza Crescere Ancora Premonizione di Splendore Parte 2 Giochi Interrotti L’Arte di Amare Versus Illuminare Essere o Avere