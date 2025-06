video suggerito

Francesca Michielin: "Alberto Angela mi ha bloccata su Whatsapp", ma la versione del divulgatore non è cambiata Francesca Michielin ha parlato a Tintoria del possibile blocco su Whatsapp di Alberto Angela, ma Fanpage apprende che la risposta del divulgatore scientifico, data qualche anno fa, non è cambiata.

A cura di Redazione Music

Francesca Michielin e Alberto Angela

Nei giorni scorsi, durante una puntata del podcast Tintoria, Francesca Michielin aveva risposto a una domanda di Daniele Tinti che le chiedeva se per caso Alberto Angela, uno dei volti più amati della televisione italiana, l'avesse bloccata su Whatsapp. La risposta della cantautrice era stata positiva, nel senso che, spiegava, "semplicemente ha smesso di rispondermi e poi ho visto che l'immagine diventava grigia". Un mistero per la cantautrice che da sempre ha espresso la propria stima per Angela, che ieri sera è andato in onda con una puntata speciale di Ulisse dedicata a Hiroshima e Nagasaki. Eppure il conduttore aveva già risposto su X (l'ex Twitter), in passato, all'ipotesi, formulata dalla cantautrice – che da poco è tornata con la canzone Francesca – e da Alessandro Cattelan.

Francesca Michelin bloccata da Angela su Whatsapp

Durante la puntata di Tintoria, Michielin aveva detto che il motivo dell'ipotetico blocco poteva essere il fatto che, a seguito di un regalo di alcuni amici, ovvero una coperta con il volto del divulgatore, nelle interviste successive tutti le chiedevano di questa cosa e forse la reiterazione aveva potuto dar fastidio ad Angela: "È successo che m'avevano regalato per il compleanno una coperta con stampata la faccia di Alberto Angela: io ho postato questa foto in cui dormivo e mi riposavo (…). Siccome a volte le cose diventano inaspettatamente mega virali, quella foto l'hanno vista tutti" ha detto la cantante, prima di spiegare che in tutte le interviste le chiedevano di quell'immagine e lei per correttezza rispondeva.

La risposta di Alberto Angela a Francesca Michielin

Alla fine Michielin aveva chiesto ancora una volta scusa al divulgatore. Eppure era stato proprio Alberto Angela a rassicurare sia lei che Alessandro Cattelan. Durante una puntata di Stasera c'è Cattelan, nel 2022, Michielin aveva raccontato del loro incontro e di quando le era stato dato proprio il numero di cellulare: "Un giorno mi sono permessa di inviargli un messaggio e mi sono resa conto che aveva un involontario doppio senso". Sotto al post su X della trasmissione, però, Alberto Angela aveva scritto, rassicurandoli "@francescacheeks e @alecattelan: sbloccati sempre… tutti e due!". Fanpage apprende che la posizione del noto divulgatore non è cambiata, quindi non c'è stato alcun blocco, al massimo, si suppone, potrebbe essere un cambio di numero telefonico.