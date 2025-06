video suggerito

Perché Francesca Michielin è stata bloccata da Alberto Angela su Whatsapp: "Ha smesso di rispondermi, mi scuso" Francesca Michielin pensa di essere stata bloccata da Alberto Angela di cui andò virale una foto sua con una coperta con stampato il volto del divulgatore. La cantautrice ne ha parlato a Tintoria.

A cura di Redazione Music

Durante una puntata di Tintoria, il podcast di Daniele Tinti e Stefano Rapone, l'ospite era Francesca Michielin che, come dice la descrizione, durante la chiacchierata ha parlato "della difficoltà di fare un festival di Sanremo con una gamba ingessata, degli inizi nel coro della parrocchia, di come si può diventare della Roma dopo i mondiali del 2006, della difficoltà di gestire i fenomeni virali e di come possono portare a incomprensioni con personaggi autorevoli (Alberto, perdonala!), di una strana colazione con Kanye West e di algoritmi, social network e commenti". E proprio la clip su Alberto Angela ha ripreso quello che è diventato -suo malgrado – un tormentone, ovvero la passione culturale della cantautrice – appena tornata con Francesca – per Alberto Angela.

Michielin bloccata da Angela su Whatsapp

La foto di una coperta regalata alla cantautrice, e che aveva stampato il viso del divulgatore scientifico più amato d'Italia, infatti, era diventata virale al punto da occupare non poco spazio durante le interviste date da Michielin. Si era creato un siparietto con Angela che è andato avanti per un po', finché, pare, Angela non l'ha bloccata su Whatsapp. Cosa è successo, infatti, l'autrice di Nessun grado di separazione, L'amore esiste, Io non abito al mare e Chiamami per nome, lo ha spiegata a Tinti che le ha chiesto cosa fosse successo con Angela e se fosse vero che era stata bloccata proprio su Whatsapp.

La coperta col volto di Angela diventata virale

"Non lo so, lui semplicemente ha smesso di rispondermi su Whastapp e poi ho visto che l'immagine diventava grigia – ha spiegato Francesca Michielin prima di soffermarsi a riassumere cosa fosse successo in precedenza -. Adesso è tutto meme ed è successo che m'avevano regalato per il compleanno una coperta con stampata la faccia di Alberto Angela: io ho postato questa foto in cui dormivo e mi riposavo prima dell'Eurovision, non ricordo bene, era quel periodo là e cosa è successo. Siccome a volte le cose diventano inaspettatamente mega virali, quella foto l'hanno vista tutti".

Le scuse della cantante al divulgatore

A quel punto la cantautrice spiega che tutti hanno cominciato a chiederle di quella foto, in maniera a volte troppo oppressiva: "È successo che in tutte le ospitate tv facevano vedere questa foto: "Ma quindi hai un debole per Alberto Angela?", e tu cosa fai in quel caso? Un po' stai al gioco, un po' dici ‘No, amo gli uomini di Cultura' e allora rincarano e ti chiedono: ‘Allora ti piace di più Barbero…' e tu non sai più come uscirne, quindi stai al gioco, ma evidentemente questa cosa gli avrà dato fastidio. Io in ogni occasione pubblica, quando posso, gli chiedo scusa, e basta". E così oltre alle scuse di Michielin è arrivato l'appello di Rapone al divulgatore, per sbloccare la cantante.