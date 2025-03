video suggerito

Fedez contro Elodie per le parole su Giorgia dopo Sanremo: "Polemica sterile, non ha senso" A due settimane dal Festival di Sanremo, Fedez e Mr Marra, in compagnia dell'ospite del Pulp Podcast Marco Masini, sono ritornati su alcune polemiche di Sanremo 2025: tra queste anche le parole di Elodie a Domenica In.

A cura di Vincenzo Nasto

Elodie, Marco Masini e Fedez, via Getty Images e YouTube

A due settimane dalla fine del Festival di Sanremo 2025, nelle scorse ore è stata pubblicata la puntata di Pulp Podcast, condotto da Fedez e Mr.Marra che ha avuto come ospite Marco Masini. Si è quindi riallineata la coppia della serata cover della kermesse, quella composta da Fedez e Masini, appunto, che grazie all'arrangiamento di FT Kings, producer già di Simba La Rue, ha portato sul palco una nuova versione di Bella Stronza, brano iconico del 1995 dell'autore toscano. Si tratta anche di una delle tre cover pubblicate post-Sanremo, durante questa edizione, a cui si aggiungono anche la nuova versione di Yes I Know My Way di Pino Daniele, interpretata da Rocco Hunt e Clementino, e Creuza de mä di De Andrè, cantata dal figlio Cristiano in collaborazione con Bresh. Durante la puntata di Pulp Podcast, non solo si è discusso del successo della loro collaborazione, che ha riportato in classifica la cover, ma anche la versione originale del brano.

Il commento di Fedez sulle parole di Elodie a Domenica In

Infatti, Fedez ha voluto commentare anche una delle polemiche nate subito dopo la fine del Festival di Sanremo, durante la storica puntata di Domenica In. La cantante aveva sottolineato la rabbia per il sesto posto finale di Giorgia con La Cura Per Me affermando: "È stato irrispettoso, mi ha fatto davvero inca**are. Ci deve essere rispetto per le carriere, non si può sentire. Dove stava il sostegno delle radio e dei giornalisti?". Fedez ha voluto sottolineare la sterilità della polemica, aggiungendo: "Una polemica iper sterile è stata quella di Elodie che ha detto che bisogna avere rispetto delle carriere. Cioè io posso comprendere, anche per me Giorgia doveva stare molto più in alto, però dire che doveva stare più in alto per rispettare la carriera non ha assolutamente senso perché allora partecipa Marco (Masini, ndr), partecipa Vasco (Rossi, ndr), li facciamo arrivare tutti primi. Ma in quel caso tu valuti la canzone. Così come trovo iper sterile il tema: non ci sono le donne in classifica".

Marco Masini commenta le parole di Mogol sulla voce di Giorgia: "In Italia non ce ne sono così"

Mentre Marco Masini ha ripreso una polemica legata ai commenti di Mogol post-Sanremo, in cui aveva affermato: "Ha una voce fantastica, ma canta come si cantava trent’anni fa". Proprio l'autore toscano ha sottolineato come non esistano categorizzazioni con una voce come quella dell'autrice romano: "Trovo inutile anche fare giudicare come canta Giorgia perché non mi sembra nemmeno giusto avvicinarci a Giorgia. Io sono andato, le ho fatto i complimenti perché lei a cantare, tecnicamente, non ce ne sono in Italia. Quello che che trovo sbagliato è dare un tempo a una voce o a uno stile di canto. Il tempo non si dà perché il tempo è quello che comunica. Giorgia è quella, non la puoi catalogare, non la puoi relegare a un periodo storico. La devi considerare come Giorgia, punto, come Laura (Pausini, ndr), così come come Vasco e tanti altri che comunque a loro modo, cantando in una maniera o in un'altra, riescono a emozionare la gente. Quello è l'obiettivo".