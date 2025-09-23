Musica e Cultura
Fabio Concato ottimista dopo la diagnosi di tumore: “Sono sempre più determinato a guarire”

Fabio Concato prosegue le cure con ottimismo, dopo che ad agosto aveva comunicato di essere stato costretto ad annullare i concerti a seguito di una diagnosi di tumore. L’ultimo aggiornamento sulle sue condizioni di salute arriva dai social.
Fabio Concato sta affrontando le cure con ottimismo e con il proposito di guarire. Dopo la diagnosi di tumore arrivata a giugno, che lo aveva costretto a interrompere i concerti, dai social sono arrivati i primi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute. “Tutto procede, compreso il mio desiderio sempre più determinato di guarire”, ha scritto il cantautore sul suo profilo Instagram, rivolgendosi ai migliaia di fan che da circa un mese attendevano notizie dopo la decisione di condividere la malattia. Un aggiornamento arrivato poche ore fa, che conferma come Concato resti positivo e concentrato sul suo obiettivo esattamente come comunicato in precedenza.

L’annuncio di Fabio Concato il 14 agosto, i concerti sospesi a giugno

Era stato lo stesso Concato, il 14 agosto scorso, ad annunciare pubblicamente la diagnosi. Il tumore, scoperto pochi giorni prima, lo aveva costretto a rinviare i concerti previsti per il periodo estivo. Fin da subito, però, l’artista si era mostrato sereno, cercando di rassicurare i fan e tutte le persone che gli vogliono bene. Anche in quell’occasione, il cantautore aveva manifestato la determinazione a stare meglio il prima possibile per poter tornare presto sul palco.

Fabio Concato non rivela i dettagli della malattia, il sostegno dei colleghi

All’età di 72 anni, Concato ha scelto di non entrare nei dettagli più intimi della sua condizione. Non ha specificato la tipologia di tumore né la localizzazione della malattia, limitandosi a definirla genericamente un cancro. Non sono state rese note neppure le cure a cui si sta sottoponendo per guarire più in fretta ed essere libero di tornare a concentrarsi sulla musica. A circondarlo, però, decine di colleghi che via Instagram hanno espresso affetto, vicinanza e sostegno. Un incoraggiamento che l’artista ha sentito forte e che lo ha reso ancora più determinato a combattere questa battaglia.

