Estratto dal libro di John Grisham, La Vedova: l’avvocato Latch e l’eredità da 20 milioni che lo metterà nei guai

John Grisham (ph credit Michael Lionstar) e la copertina del libro La vedova

Esce oggi in tutto il mondo, Italia compresa, il nuovo libro di uno dei maestri del legal thriller, John Grisham, La vedova (Mondadori, pp. 432, euro 23). Lo scrittore, che ha scritto capolavori come Il Socio, Il rapporto Pelican e L'uomo della pioggia, tra gli altri, pubblica oggi questo nuovo romanzo che sfocia anche nel mystery, raccontando la storia del piccolo avvocato di provincia Simon Latch che affronta un lavoro che non lo soddisfa più e vari problemi familiari, come un matrimonio finito male e un divorzio imminente oltre a una passione per il gioco d'azzardo, a cui si cumulano i debiti che non riesce a saldare. la sua vita cambia quando un'anziana vedova Eleanor Barnett lo incarica di scrivere il suo testamento, visto che il marito le ha lasciato una fortuna consistente di cui nessuno è a conoscenza. All'inizio l'entusiasmo è alle stelle ma pian piano i pezzi di questo puzzle cominciano a non coincidere e quando la donna ha un incidente d'auto la situazione precipita e dovrà difendersi dall'accusa di un omicidio che non ha commesso. Tutto è contro di lui, quindi non resta che trovare il vero assassino.

Fanpage vi propone un brano tratto dal primo capitolo de La Vedova, proprio quello in cui la signora Barnett lascia il suo ufficio e si ritrova a riflettere su cosa sia successo, ma soprattutto a ragionare su quante tasse dovrà pagare la donna su quel capitale e di conseguenza potrà guadagnare lui. Ecco l'estratto: