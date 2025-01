Elodie: “Sono di sinistra ma non voto Elly Schlein, ha poco carisma a differenza di Meloni”

video suggerito

Elodie si appresta a tornare sul palco del Festival di Sanremo tra i Big con "Dimenticarsi alle 7", solo due anni dopo aver portato "Due". La cantante torna con un brano in cui, spiega a Repubblica, dà voce al suo amore per la musica elettronica, ma nell'anteprima del servizio di "d" si leggono le sue idee su amore e Iannone, verità, mancanza di rispetto e pure sulla politica, argomento davanti al quale non si è mai tirata indietro. In passato non ha mancato di criticare ferocementela Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a cui dà l'onore delle armi, però: "(Il carisma) Ce l’ha, ce l’ha eccome. Ha frequentato la sezione e si vede che crede in quello che fa, ma io mi sento di sinistra" ha spiegato.

Di sinistra, ma non proprio vicina alla leader del principale partito progressista del Paese, ovvero il Pd guidato da Elly Schlein, con cui pure fu fotografata abbracciata durante il Pride dello scorso anno a Milano, dove la cantante era madrina. Non voterebbe mai per Giorgia Meloni ma, specifica: "Non voterei per Elly Schlein che pure conosco e con la quale qualche volta ho parlato" e il perché, spiega, le manca il carisma: "E senza carisma è complicato farsi ascoltare. Quando le sento dire che considera il suo compito passeggero e sogna di fare la regista perde forza e credibilità" dice, raccontando quello che, secondo lei, oggi vuol dire essere di sinistra.

"Significa essere dalla parte dei diritti civili. La destra, su quel terreno, è molto, molto indietro" racconta, e ci tiene pure a specificare che non ha mai saltato un'elezione. E se in pubblico la politica e i diritti civili sono spesso argomento di post e interviste, per quanto riguarda la musica, questa volta il tema del brano è un altro. Il titolo della canzone, infatti, "fa riferimento a un orario specifico della mattina, simbolo di un momento in cui, non essendo ancora andati a letto dopo una notte fuori, si cerca di dimenticare qualcuno, di lasciarsi alle spalle il passato, pur consapevoli che certe emozioni sono difficili da lasciar andare" come si legge nella cartella stampa.