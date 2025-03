Schlein attacca Meloni dopo l’intervista al Ft: “Difende interessi di Trump e Musk”

video suggerito

A cura di Giulia Casula

"Giorgia Meloni ha scelto di difendere l'interesse nazionale, ma quello americano. Anzi, quello di Trump e Musk", è l'attacco che Elly Schlein ha rivolto a Giorgia Meloni dopo l'intervista rilasciata al Financial Times. "Oggi è più chiaro che mai, ha scelto di indossare il cappellino MAGA, ammainando di fatto da palazzo Chigi la bandiera italiana e quella europea. Ed è un problema enorme invece per l'interesse nazionale italiano se la presidente del consiglio sceglie di dare ragione a chi, come Vance, dà dei parassiti agli europei, insultando quindi anche noi italiani, dopo giorni di imbarazzante silenzio", ha proseguito la segretaria del Partito democratico.

Al centro dell'intervista a Meloni i rapporti tra Stati Uniti ed Europa. Secondo la premier, sarebbe ‘infantile' e ‘superficiale' compiere una scelta tra i due grandi blocchi, ma piuttosto occorrerebbe pensare a "una politica di cooperazione che sia vantaggiosa" per entrambi. Nel tentativo di mantenersi in equilibrio tra gli alleati, Meloni però si è sbilanciata a favore dell'amministrazione Trump, dicendo di condividere in parte le dure critiche mosse dal vicepresidente JD Vance nei confronti dell'Europa.

Quanto ai dazi annunciati da Washington, la premier ha ricordato che politiche commerciali simili erano state già intraprese dalle amministrazioni precedenti e che la guerra commerciale di Trump può offrire "una spinta" per rafforzare l'economia europea."Giorgia Meloni dovrà spiegare" agli italiani "perché ha scelto Trump come "primo alleato", quando il prossimo 2 aprile entreranno in vigore i dazi Usa del 25% sulle nostre merci, sulle nostre eccellenze, che pagheranno le imprese, i lavoratori e le famiglie italiane", ha attaccato Schlein. "Giorgia Meloni vada dire a loro "state calmi, ragazzi, ragioniamoci". Il governo Meloni si sta trasformando giorno dopo giorno nel cavallo di Troia dell'amministrazione Trump all'interno dell'Unione Europea, in uno strumento degli oligarchi americani utilizzato nel nostro continente per fare i loro interessi", ha proseguito. Un fatto grave e imbarazzante per l'Italia, Paese membro fondatore dell'Unione. Questa deriva va fermata, è il momento di difendere i nostri interessi e il nostro orgoglio di italiani e di europei", ha concluso.

Gli attacchi di Schlein hanno scatenato la reazione di Fratelli d'Italia. "Segretaria, la politica internazionale è una cosa seria, non è becera tifoseria. Noi stiamo tutelando la Nazione, lei continui a fare propaganda da collettivo studentesco", si legge sui social del partito.