Cosa c'è nel nuovo Piano nazionale per il diritto alla casa lanciato da Elly Schlein Un ministero che si occupi di politiche abitative, più soldi al Fondo affitti, più studentati e alloggi popolari, sostegno a chi non riesce a pagare il mutuo o non ha servizi. Queste sono alcune delle proposte che il Pd ha inserito nel suo Piano nazionale per il diritto alla casa, presentato dalla segretaria Elly Schlein.

A cura di Luca Pons

La segretaria del Pd Elly Schlein, alla Conferenza nazionale sulla casa dei dem, ha rilanciato la "battaglia sulla casa" che va avanti "dall’inizio della mia segreteria", ha detto. "Questo Paese non parla abbastanza del diritto all’abitare e della casa delle persone. Il governo è il grande assente in questa discussione da quando si è insediato". Così, Schlein ha promosso il Piano nazionale per il diritto alla casa: dal regolamento degli affitti brevi, allo sviluppo dell'edilizia residenziale e il sostegno per gli affitti, fino all'idea di lanciare un ministero ad hoc che si occupi dell'abitare.

Inserire il diritto alla casa in Costituzione

Il documento promosso ieri sottolinea le priorità del Pd, raccolte dopo mesi di confronto, che il partito porterà avanti con una mobilitazione nazionale continua: "Non può essere il nostro Paese quello in cui una persona muore di freddo in un garage perché non riesce a pagarsi un affitto", ha detto Schlein. "Quello della casa è un tema che non possiamo permetterci di lasciare alle logiche del mercato e del profitto, che hanno già fallito". E in più il diritto alla casa "deve trovare posto anche in Costituzione". La casa "come diritto e non come semplice bene finanziario".

Oltre a inserire il diritto all'abitare in Costituzione, si propone anche di creare un ministero che si dedichi a coordinare le politiche abitative, e che abbia a disposizione un fondo da quattro miliardi di euro per gestire l'emergenza abitativa. A livello di leggi, la proposta del Pd è invece di varare una legge-quadro che, in modo ampio, spinga lo "sviluppo dell’edilizia residenziale pubblica e sociale", aumentando l'offerta di alloggi.

"Almeno un miliardo e mezzo" per il Fondo affitti

Si chiede anche di rilanciare il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, varato dal governo Conte bis con l'ultima legge di bilancio prima del Covid, e di potenziare il fondo di sostegno per gli affitti, portandolo "almeno a un miliardo e mezzo di euro", ha detto Schlein. Ancora, i dem vogliono "rivisitare il ruolo delle Agenzie per la casa" e fare in modo che quando una persona muore sul lavoro lo Stato intervenga per il pagamento del mutuo o dell'affitto della famiglia.

Ci sono poi proposte più generali. Sostenere le persone più vulnerabili con più servizi di prossimità, rilanciare i piani per eliminare le barriere architettoniche, sviluppare strategie che vengano incontro alle necessità delle persone senza dimora. Si parla anche del problema degli affitti per gli studenti, con la proposta di costruire più studentati, e di regolare gli affitti brevi: differenziare tra i proprietari singoli e le grandi imprese che affittano alloggi in massa, dando più autonomia ai Comuni e alle Regioni per intervenire nel modo adeguato. Infine, il piano prevede di assegnare gratuitamente ai Comuni l'utilizzo dei beni confiscati alle mafie e degli immobili statali inutilizzati, oltre che di sostenere le cooperative a proprietà indivisa.

Le proposte più urgenti

Il piano contiene anche alcune iniziative più immediate e a breve periodo. Il Pd chiede di bloccare temporaneamente l'adeguamento degli affitti delle case pubbliche all'inflazione, di spingere di più sulla manutenzione dell'edilizia residenziale pubblica, ma anche di intervenire con il Fisco: eliminare le imposte di registro per i contrati di affitto agevolato, tutelando anche i proprietari nei casi di morosità. In ultimo si chiede che sia obbligatorio, per tutti i progetti di rigenerazione urbana che superano i 10mila metri quadri, che almeno il 30% sia dedicato all'housing sociale.