Elodie bacia il pancione di una fan che chiamerà sua figlia come lei: "Speriamo non venga stron*a" Durante un'esibizione a Bari nelle scorse ore, Elodie è stata protagonista di una scena con una sua fan in gravidanza, che ha deciso di dare il suo nome a sua figlia.

A cura di Vincenzo Nasto

Elodie, via X Account @manicomio e TikTok Account @MariaElenaLotito

Per l'ultimo appuntamento di Road To Battiti, che accompagnerà il il festival Radio Norba Cornetto Battiti live, Elodie si è esibita nelle scorse ore a Bari. Durante il concerto, il pubblico ha fatto notare alla cantante uno dei tanti striscioni per lei, che recitava: "Elodea, puoi dare un bacio alla mia piccola Elodie". E per chi si fosse aspettato una giovane ospite del pubblico, è stato invece sorpreso da una madre in stato di gravidanza. Proprio Elodie dal palco, dopo aver notato la futura madre, ha fatto una promessa: "Dopo devo dare un bacetto alla pancia". Uno dei momenti più teneri della serata è avvenuto però dopo la sua esibizione, come riporta anche il profilo TikTok della donna, che ha registrato l'incontro con la cantante romana.

L'incontro di Elodie con la fan che darà il suo nome a sua figlia e il bacio sulla pancia

Visibilmente emozionata, la giovane donna è stata avvicinata dalla cantante, che l'ha abbracciata prima di chinarsi per darle un bacio sul ventre. Elodie ha cercato anche di scherzare sul loro incontro e sulla natura caratteriale della bambina che porterà il suo nome. Infatti, nel video su TikTok, Elodie esclama, ridendo: "Speriamo che non viene troppo stronza, che c’è sto rischio un po’". Lotito, questo il cognome della futura madre, è rimasta emozionata per tutto l'incontro, chiedendo alla cantante di firmarle lo striscione, ma soprattutto anticipando la risposta alla domanda che tutti si stavano facendo: il motivo della scelta di quel nome. La donna ha svelato di aver scoperto in un momento particolare il suo stato di gravidanza: "L’ho scoperto il giorno in cui dovevo venire al tuo concerto". In un post su Instagram, ha anche ringraziato la cantante: "Sei stata super gentile. Hai mantenuto la parola e mi cercavi, vedere la tua felicità negli occhi per aver dato il tuo nome alla mia piccola è stato indescrivibile. Sei meravigliosa!"

Il tour negli stadi nel 2025 per Elodie

Nel frattempo, dopo i cartelloni usciti lo scorso maggio, Elodie ha confermato il suo tour negli stadi nel 2025, che toccherà il San Siro di Milano, ma soprattutto l'impianto di Napoli, lo stadio Diego Armando Maradona. Una scelta che arriva dopo il grande successo del tour nei palazzetti lo scorso autunno, chiusosi al Forum di Assago di Milano, duettando con Annalisa sulle note di Mon Amour e Ciclone. Infatti, l'Elodie Show 2023, con tutte le date nei palazzetti sold-out ha mostrato anche la nuova dimensione di pubblico della cantante, soprattutto dopo la partecipazione al Festival di Sanremo con Due, l'uscita di Ok. Respira e il suo clubtape Red Light.