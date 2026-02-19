È morto Matteo Agostinelli a 48 anni: era il fondatore degli Yuppie Flu, band storica dell’indie italiano

È morto a 48 anni Matteo Agostinelli, fondatore degli Yuppie Flu, band che ha scritto pagine importanti dell’indie rock italiano.

Gli Yuppie Flu

Matteo Agostinelli, chitarrista e voce degli Yuppie Flu è morto a 48 anni, come scrive la band sui propri social. "Questa è veramente difficile da affrontare. Matteo ci ha lasciato. Restano gli album, le canzoni, i concerti, tutta l'incredibile avventura di Yuppe Flu, che ha sognato e poi costruito attraverso gli anni, con la passione che solo i sognatori possiedono" si legge nella didascalia che accompagna un reel. "Sono la testimonianza del suo meraviglioso talento per la musica. Che resterà qui, con noi". La band anconetana è stata un pezzo importante per la scena indie italiana degli anni '90, quando quell'etichetta rappresentava una voglia enorme di sperimentare nei vari generi.

Agostinelli è stato anche parte della bolognese Homesleep Music, nata nel 1999 e diventata una delle etichetta più importanti per la scena indipendente italiana, pubblicando artisti come Giardini di Mirò, Julie's Haircut, Piano Magic, Amor Fou e Sodastream, tra gli altri, oltre agli Yuppie Flu. Il musicista formò la band ad Ancona nel 1995, esordendo con l'album "Automatic but Static" che si ispirava alle sonorità à la Pavement, evolvendo man mano fino ad affermarsi come una delle band più apprezzate dell'indie rock italiano, soprattutto con la pubblicazione dell'album "Days Before the Day" che era stato anticipato da "Yuppie Flu at the Zoo".

La band ha ottimi riscontri anche all'estero, al punto che nel 2000 l'etichetta tedesca Doxa Records pubblicò solo per il mercato europeo la raccolta "Hollow Beep" e nello stesso anno viene pubblicato dalla Homesleep "The Boat e.p." in collaborazione con la Rough Trade Records. "The boat" fu il preludio a "Days Before the Day" – prodotto dallo stessi Agostinelli e Giacomo Fiorenza – primo album per l'etichetta bolognese, considerato dal critico Federico Guglielmi su Mucchio Extra uno dei 50 migliori album italiani cantati in inglese. Prima dello scioglimento la band pubblicò nel 2005 "Toast Masters" e nel 2008 "Fragile Forest". Dopo una lunga pausa la band pubblicò nel 2021 l'EP "Hold On".