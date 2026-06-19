È morto il produttore Tay Keith a 29 anni: aveva lavorato con Drake, Travis Scott e Beyoncé

Il produttore Brytavious Chambers, nome d’arte Tay Keith, è stato trovato senza vita nel suo appartamento a Nashville. La polizia esclude l’ipotesi di una morte violenta. Nel 2018 aveva firmato il successo mondiale “Sicko Mode” di Travis Scott.

Il produttore discografico hip-hop Tay Keith è morto all'età di 29 anni. Il corpo del musicista, il cui vero nome era Brytavious Chambers, è stato rinvenuto nel pomeriggio di ieri all'interno del suo appartamento a Nashville, nel Tennessee. Il ritrovamento è avvenuto in seguito a un controllo domiciliare effettuato dagli agenti di polizia, allertati da alcune persone vicine all'artista. Al momento non sono note le cause del decesso, ma le autorità locali hanno escluso il coinvolgimento di terzi o piste legate a un atto violento. "Non si sospetta alcun atto doloso", ha dichiarato in una nota ufficiale diffusa su X il Metro Nashville Police Department, specificando che l'esatta causa della morte sarà stabilita dagli esami autoptici.

Il successo globale con Travis Scott e Drake

Nato e cresciuto a Memphis, Chambers aveva iniziato a produrre musica all'età di 14 anni. Il riconoscimento a livello internazionale è arrivato nel 2018, anno in cui ha co-prodotto due dei brani di maggior successo commerciale della stagione: "Sicko Mode" di Travis Scott, che ha raggiunto il primo posto della classifica statunitense Billboard Hot 100, e "Nonstop" di Drake, arrivato alla seconda posizione dello stesso grafico. Sempre nel 2018, insieme al suo manager Cambrian Strong, ha fondato la Drumatized Music Group, un'etichetta discografica e spazio creativo con sede a Memphis. L'attività imprenditoriale e i risultati ottenuti nell'industria musicale avevano portato i due a essere inseriti nel 2024 nella lista "30 Under 30" della rivista Forbes per la categoria musica.

Tay Keith ai Grammy Awards nel 2024

Nel corso della sua carriera, Keith ha ottenuto due nomination ai Grammy Awards: la prima nel 2019 per il suo lavoro in "Sicko Mode" e la seconda nel 2024 per la produzione del brano"Rich Flex" di Drake e 21 Savage. Le sue collaborazioni hanno incluso artisti di primo piano della scena globale come Beyoncé, Cardi B, Eminem, Future, Lil Nas X e Miley Cyrus.

Il cordoglio della scena hip-hop

La notizia della scomparsa ha suscitato diverse reazioni tra i suoi collaboratori. Il rapper BlocBoy JB, con cui Chambers aveva lavorato fin dagli esordi, ha condiviso un messaggio di cordoglio tramite i propri canali social: "Ci sentivamo ogni giorno, non mi avevi detto che te ne stavi andando". Messaggi di vicinato e tributi sono stati espressi anche da altre figure della scena musicale statunitense, tra cui il produttore Hitkidd e il DJ Scheme.