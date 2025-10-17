È morto Ace Frehley, chitarrista e fondatore dei Kiss: aveva 74 anni

È morto Ace Frehley, chitarrista solista e fondatore dei Kiss. Aveva 74 anni. A riportarlo i media americani. Nei giorni scorsi era stato ricoverato intensiva per un’emorragia cerebrale in seguito a una caduta nel suo studio.

È morto Ace Frehley, chitarrista solista e fondatore dei Kiss. Aveva 74 anni. A riportarlo i media americani, che citano le parole della famiglia. Nei giorni scorsi era stato ricoverato intensiva dopo un'emorragia cerebrale in seguito a una caduta nel suo studio. Nel 2024 era stato inserito nella Rock and Roll Hall of fame insieme agli altri membri della band. "Siamo completamente devastati e addolorati", fa sapere la famiglia. La formazione originale dei Kiss, oltre a Frehley, comprendeva il cantante e chitarrista Paul Stanley, il bassista Gene Simmons e il batterista Peter Criss. Tra i loro successi brani come Rock and Roll All Nite e I Was Made for Lovin' You.

Il messaggio degli altri membri dei Kiss e la carriera di Ace Frehley

Dopo la notizia della morte di Frehley, conosciuto anche come Space Ace o The Spaceman, arrivata immediata la reazione degli altri membri del gruppo. In un comunicato congiunto, Simmons e Stanley hanno espresso il loro dolore per la scomparsa dello storico membro: "Siamo devastati dalla scomparsa di Ace Frehley. È stato un pilastro del rock essenziale e insostituibile durante i capitoli più formativi della storia della band. È e sarà sempre parte del lascito dei Kiss".

Frehley lasciò i Kiss nel 1982, dopo essere stato uno dei fondatori e membro originale, e intraprese una carriera da solita con la propria band, Il successo della band arrivò principalmente negli Anni Settanta, quando firmarono brani come Beth, I Was Made for Lovin' You, Rock and Roll all Nite. Era conosciuto anche come Space Ace o The Spaceman, per via degli effetti pirotecnici che metteva in scena attraverso la sua chitarra