È morta Anna Rusticano, la cantante aveva 71 anni: il successo con “Tutto è musica” e “Sto con te”

È morta all’età di 71 anni Anna Rusticano, la celebre cantante di “Tutto è musica” e “Sto con te”: era ricoverata in una clinica romana a causa di una polmonite. Ad annunciarlo è stata la sorella Sandra.

Anna Rusticano, 2025

È morta nelle scorse ore Anna Rusticano, una delle voci più importanti della musica italiana negli anni '80. La cantante si è spenta questa mattina a Roma, all'età di 71 anni, in una clinica dove era stata ricoverata a causa di una polmonite. Ad annunciarlo è stata la sorella, Sandra Rusticano. Nata a Firenze nel 1954, si era ritirata dalle scene all'inizio degli anni '90, a causa di una profonda sofferenza personale che l'aveva costretta a lunghi periodi di cura. La sua carriera ebbe inizio a Bologna nel 1970, dopo essersi trasferita in città e aver conosciuto Walter Guertler, discografico della Joker Records.

I suoi esordi con "Con la testa piena di sogni" e il successo di "Lui, lui, lui"

Distintasi sin dai primi anni di carriera grazie al suo timbro vocale e al suo vibrato, Anna Rusticano è stata una delle cantanti più importanti negli anni '80 in Italia. Il suo debutto avvenne nel 1972, quando, notata dal discografico Walter Guertler, incise il suo primo 45 giri. Si tratta di "Con la testa piena di sogni", un brano scritto per lei dagli autori Giorgio Calabrese e Gino Mescoli, a cui fece seguito, nello stesso anno, "La maniera di convincere".Le attenzioni su di lei aumentarono quando, nel 1973, fu messa sotto contratto dall'etichetta Fonit Cetra, con brani di grande rotazione radiofonica come "Sola" e, nel 1977, "Lui, Lui, lui".

La censura per il brano "Fallo" e le oltre 20 settimane in classifica con "Sto con te"

Rusticano affrontò anche forti critiche morali in merito a un brano, scritto per lei da Andrea Lo Vecchio e composto musicalmente da Shel Shapiro, dal titolo "Fallo". Il brano fu considerato dalla Rai come un affronto alla morale pubblica a causa dei suoi testi e fu pertanto censurato dalla radio pubblica. Non ebbe lo stesso destino sulle radio private che, grazie alla grande diffusione, gli garantirono anche una permanenza in classifica per sette settimane consecutive.Il rapporto con Shapiro si consolidò ulteriormente nel 1979 con "Tutto è musica". Questo, insieme a "Sto con te" dell'anno successivo, è uno dei suoi brani più importanti, rimanendo in classifica per oltre 20 settimane.

La svolta autoriale con gli album "Protagonista" e "Prendimi con te"

Proprio quest'ultimo fu scritto da Valerio Negrini, storico paroliere dei Pooh: la canzone raggiunse anche una grande popolarità in Germania. I suoi ultimi anni di carriera furono caratterizzati da una svolta autoriale con l'album "Protagonista" del 1986, e successivamente con "Prendimi con te" del 1988. Quest'ultimo si trattò di un progetto sperimentale jazz, realizzato con musicisti come Maurizio Giammarco e Agostino Marangolo.