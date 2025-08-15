Dopo lo stop di Fabio Concato ai concerti per un tumore, i messaggi di solidarietà di colleghi e amici sui social

Fabio Concato, 72 anni, ha interrotto il suo tour estivo a causa di un tumore. Una valanga di commenti sotto i suoi post da parte di amici musicisti: da Niccolò Fabi a Malika Ayane fino a Samuele Bersani, Serena Brancale, Grazia Di Michele, Marco Masini. Si aggiungono anche nomi dello spettacolo come quello del direttore artistico di Sanremo, Carlo Conti, e Nicola Savino: “Forza e amore da tutti noi”.

Fabio Concato, 72 anni, ha interrotto il suo tour estivo Altro di me a causa di un tumore. Un messaggio sui social per ringraziare chi gli sta manifestando tutto l'affetto necessario per affrontare un momento così delicato. Una valanga di commenti sotto i suoi post da parte di amici musicisti che negli anni si sono formati con la sua musica e lo hanno tenuto stretto come riferimento per le loro produzioni. Da Niccolò Fabi a Malika Ayane fino a Samuele Bersani, Serena Brancale, Grazia Di Michele, Marco Masini. Si aggiungono anche nomi dello spettacolo come quello del direttore artistico di Sanremo, Carlo Conti, e Nicola Savino: "Forza e amore da tutti noi".

Il messaggio di Fabio Concato: "Mi fermo per le cure ma sono fiducioso"

Ha dovuto prendersi una lunga pausa e ha interrotto il suo tour estivo, Fabio Concato ha annunciato così ai suoi fan il momentaneo ritiro dalla scene per curarsi da un tumore. Lo scorso luglio aveva anticipato la notizia che ieri è arrivata devastante sui suoi canali social e ha sconvolto tutti. "Per motivi di salute e accertamenti medici", questa la motivazione data inizialmente per giustificare l'interruzione del tour previsto nei mesi estivi. Poi, la certezza che questi controlli avessero condotto a un percorso di cure che il cantante dice di stare affrontando con "molta fiducia e tranquillità".

L'affetto di amici e colleghi sui social: "Forza e amore da tutti noi"

Tanti gli amici musicisti accorsi sotto i post per manifestargli affetto e vicinanza. "Forza Fabio, sei musica", gli scrive Serena Brancale, "Un abbraccio fortissimo" quelli di Malika Ayane e Fiordaliso, "Siamo con te" aggiunge Marco Morandi. E ancora tanti "Forza Fabio" da parte di Samuele Bersani, Niccolò Fabi, Annalisa Minetti, Grazia Di Michele, Marco Masini e di personaggi dello spettacolo come Massimiliano Gallo, Leonardo Pieraccioni e Chiara Francini. C'è anche il sostegno sincero e pieno di stima del direttore artistico di Sanremo, Carlo Conti, che gli ha scritto "Forza Fabio", accodandosi ai suoi colleghi.