Dettagli sull’incidente aereo in cui è morto Yeison Jiménez: “Un rumore, l’atterraggio d’emergenza e l’esplosione”

Yeison Jimenez – ph Johnny Louis:Getty Images

Uno dei cantanti più popolari della Colombia, Yeison Jiménez è morto a seguito di un incidente aereo. Il cantante, infatti, era decollato su un aereo privato con cui si stava spostando dopo un concerto, ma pochi istanti dopo il decollo l'aereo è precipitato su un campo di cipolle, esplodendo al suolo e uccidendo tutte e sei le persone che erano sul velivolo. Nelle scorse settimane il cantante aveva raccontato di aver fatto tre sogni premonitori che prevedevano un incidente aereo in cui era coinvolto e in uno di questi moriva. Ma lo scorso anno, Jiménez era anche stato vittima di un vero e proprio incidente che aveva portato a un atterraggio d'emergenza. Al giornale El Tiempo, un testimone ha raccontato qual è stata la dinamica dell'incidente, spiegando come ha sentito un forte rumore e poi visto l'aereo tentare un atterraggio d'emergenza, l'impatto col suolo, il rimbalzo all'indietro e l'esplosione che ha ucciso tutti.

Uno dei lavoratori della fattoria dove è precipitato l'aereo ha raccontato: "Il piccolo aereo è decollato, ma con uno strano rumore. Mentre saliva ha iniziato a perdere quota. Ha tentato di tornare all’aeroporto, ma continuava a perdere quota. Così ha cominciato a planare e ha tentato un atterraggio di emergenza nella fattoria, ma non c’è riuscito. Si è schiantato, ha preso fuoco, ha avuto una piccola esplosione e pochi minuti dopo è esploso completamente ed è stato completamente incenerito. Tutti a bordo sono morti bruciati" ha detto Camilo Andrés Pongutá. L'uomo ha raccontato che erano una squadra di trenta persone che stavano lavorando in un vivaio di cipolle quando è successo l'incidente, avvenuto a pochi metri da dove si trovavano.

Stando a questa testimonianza, l'aereo sarebbe atterrato di pancia, rimbalzando all'indietro e atterrando col muso in avanti prima di prendere fuoco: "Era il caos più totale" ha raccontato, spiegando che in quel momento c'è stato un fuggi-fuggi generale, ma c'era anche chi voleva avvicinarsi all'aereo per aiutare chi fosse dentro: "C'era solo il boato delle fiamme, tutto era pieno di denso fumo nero e, allo stesso tempo, i cellulari di quelli di noi che erano nella proprietà hanno iniziato a squillare: erano i nostri familiari, amici e vicini, tutti spaventati". Pochi minuti dopo l'esplosione è arrivata sul posto la Polizia, poi un'ambulanza e i vigili del fuoco. L'aereo avrebbe dovuto raggiungere l'aeroporto di Medellín, a un'ora di volo da Paipa, dove è partito, e lì avrebbe dovuto esibirsi.