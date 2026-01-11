Yeison Jiménez morto in uno schianto aereo: la star colombiana aveva avuto sogni premonitori prima di un altro incidente

Yeison Jimenez – ph Photo by Christopher Polk:Billboard via Getty Images

La star della musica colombiana Yeison Jiménez, 34 anni, è morto in un incidente aereo assieme ad altre cinque persone, tra cui il suo manager. L'aereo su cui viaggiava, infatti, si sarebbe schiantato al suolo mentre sorvolava lo stato di Boyacá, in Colombia. Stando a quanto riportano le autorità aeronautiche, il cantante, che la sera precedente aveva tenuto un'esibizione a Malaga, Santander, si era recato nella città di Paipa, dove avrebbe trascorso la notte prima di imbarcarsi sull'aereo privato che aveva noleggiato per i suoi viaggi d'affari. Il cantante era già sopravvissuto a un precedente incidente aereo e aveva dichiarato di avere avuto più sogni premonitori.

L'aereo su cui viaggiava Jiménez è decollato con sei persone a bordo: "L'aereo, che trasportava un totale di sei occupanti – il pilota, il copilota e quattro passeggeri – aveva presentato un piano di volo per Medellín. Il Centro di Coordinamento Ricerca e Soccorso (SAR) di Aerocivil di Bogotá ha segnalato l'attivazione del Trasmettitore Localizzatore di Emergenza (ELT) nell'area dell'incidente". Lo comunica in una nota stampa la Direzione Tecnica di Investigazione Incidenti. Poco dopo il decollo, infatti, l'aereo ha perso il contatto con le torri di controllo e si è schiantato in una zona rurale, come mostrano alcune immagini che sono state diffuse dai media colombiani. Resta da chiarire se si sia trattato di un guasto meccanico, condizioni meteorologiche avverse o errore umano.

A soli 34 anni Jiménez era diventato uno dei nomi di punta della musica popolare colombiana, in cui si mescolano la musica tradizionale messicana ranchera e quella colombiana: questo genere è noto come "música de carrilera" o "musica da cantina". Nel 2024 aveva riempito per tre serate la Movistar Arena di Bogotá per un totale di 40 mila persone, risultato mai raggiunto da un altro artista di musica popolare. Sempre nel 2024 fece parte di un gruppo di artisti invitati alla Billboard Latin Music Week. Poche settimane prima dell'incidente, Jiménez aveva detto di essere sopravvissuto a un incidente simile e prima di quell'evento aveva sognato per tre volte di essere vittima di un incidente aereo, e in uno di quei sogni moriva.

"Ho sognato tre volte che stavamo per avere un incidente sull'aereo e che dovevo dire al pilota di andare a invertire la rotta. Quando arrivava, mi diceva: ‘Capo, meno male che me l'hai detto perché qualcosa è andato storto, ma l'ho già sistemato'", ha raccontato Jiménez nel programma ‘Se dice de mí', su Caracol Television, lo scorso 20 dicembre. Ma il cantante, oltre ai sogni premonitori, come li aveva definiti, aveva vissuto veramente un incidente simile. L'aereo su cui viaggiava, che era appena decollato, aveva avuto un guasto al motore e dopo alcuni minuti di paura era riuscito a tornare sulla pista e fare un atterraggio d'emergenza: "Mentre stavamo già facendo il giro per atterrare, per tornare alla pista, pensavamo tutti di non farcela – aveva detto -. Quando siamo atterrati a Pasto, sono andato a farmi una doccia e ho iniziato a piangere". L'incidente era avvenuto pochi giorni prima della nascita di suo figlio.