Cristina Scuccia, Suor Cristina a The Voice: "Partecipai grazie a Papa Francesco, ci invitò a uscire dai conventi" Cristina Scuccia, diventata famosa in Italia per aver vinto The Voice of Italy come Suor Cristina, ha parlato del suo incontro con Papa Francesco e dell'influenza del Pontefice sulla sua partecipazione al talent.

A cura di Redazione Music

Cristina Scuccia e Papa Francesco

La seconda edizione del talent show The Voice of Italy, che andò in onda su Rai 2, fu vinta da Suor Cristina, una suora, sì, che faceva parte della squadra di J-Ax. Sono passati dieci anni e tanta acqua sotto ai ponti, al punto tale che oggi Suor Cristina non è più Suor, ma solo Cristina, anzi, Cristina Scuccia, tornata al suo nome e cognome dopo aver abbandonato la vita religiosa, ma senza aver mai abbandonato la musica. E all'Adnkronos, la donna fa un passo indietro per ricordare Papa Francesco, soprattutto in relazione a quella tanto discussa partecipazione al talent show, che la portò a essere virale nel mondo e a firmare un contratto con Universal.

"Ho partecipato a ‘The Voice' grazie a Papa Francesco. Sin dall'inizio del suo Pontificato, invitò tutti i consacrati, gli uomini e le donne dalla Chiesa a uscire dai conventi, ad aprire le porte per raggiungere le periferie del mondo. Dunque ci sentivamo chiamati in causa. E così, quando è arrivata la chiamata della redazione, l'ho percepita come un segno: far arrivare la parola di Dio dove di solito non c'è" ha detto Scuccia all'Adnkronos che l'ha raggiunta per farsi raccontare il suo rapporto con il Pontefice argentino morto il 21 aprile scorso e di cui si sono tenuti i funerali, ieri, sabato 26 aprile.

Cristina Scuccia quando era Suor Cristina a The Voice

Scuccia ricorda di quando l'ha incontrato e di come gli ha regalato il cd: "Qualche giorno fa, riguardavo le foto dell'incontro con il Santo Padre, eravamo in tanti ma lui era lì ad ascoltare le storie di tutti. Ricordo di aver avuto la possibilità di regalargli il mio primo album e di avergli raccontato della mia decisione di partecipare al talent show di Rai 2 per mandare un messaggio". Scuccia ricorda la sua elezione come "una boccata d'ossigeno, non solo per me. Credo anche per la Chiesa. Perché in quel momento il mondo aveva bisogno di una figura come la sua, che ha sempre prediletto la misericordia", incarnando "quella che è veramente la figura del successore di Pietro: un testimone di Cristo. Oggi come non mai c'è bisogno di queste figure".

Oggi Scuccia continua a fare musica, ma anche a lavorare in televisione (oltre la sua partecipazione a L'isola dei famosi), gli ultimi singoli sono "Se avessi", il primo co-firmato anche da lei e successivamente ha pubblicato "Parapendio", anch'esso scritto da lei, inoltre è stata caposquadra delle ultime edizioni di Io Canto Generation e di Io Canto Family (2024), in onda su Canale 5. "Questa seconda vita mi piace, che poi se riavvolgo il rullino ho già vissuto miliardi di vite – spiega all'Adnkronos -. In questi giorni ho sentito nostalgia degli abiti, anche se sono sempre nostalgica di quel periodo. Ad attrarmi non è il convento, ma Gesù".