video suggerito

Cremonini, Olly e Angelina Mango in cima alle classifiche EarOne e Fimi: il ritorno del pop italiano Cremonini, Olly e Angelina Mango sono i protagonisti delle classifiche singoli FIMI e EarOne con Ora che non ho più te e Per Due Come Noi: qui le classifiche. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Vincenzo Nasto

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Angelina Mango, Cesare Cremonini e Olly, via Comunicato Stampa

Il ritorno di Cesare Cremonini con Ora che non ho più te è stato più che dirompente: la canzone ha collezionato finora oltre 10 milioni di stream su Spotify in poco più di un mese, risultando anche tra le più suonate in radio. Infatti, per la sesta settimana si trova ai vertici della classifica EarOne, che lo vede per la terza volta consecutiva al primo posto. Un risultato che si specchia anche nell'altra classifica di riferimento, la FIMI, che lo vede dietro a tre esponenti del new pop italiano: la coppia Olly – Angelina Mango con il singolo Per due come noi, ma anche Alfa con Il Filo Rosso, diventata anche prima della sua uscita virale sui social. Continua la corsa di Per due come noi, ormai da 8 settimane ai vertici delle classifiche dei singoli FIMI. E mentre Male da vendere di Lazza continua a recuperare posizioni nelle classifiche EarOne, piazzandosi al secondo posto anche davanti Romantico Ma Muori dei Pinguini Tattici Nucleari, c'è Geolier che incomincia a perdere qualche posizione nelle classifiche FIMI. La sua Episodio D'Amore, da 20 settimane in classifica, si trova alla 26° posizione, comunque in rialzo rispetto allo scorso weekend, mentre L'Ultima Poesia, in collaborazione con Ultimo, ha raggiunto il 36° piazzamento. Ma andiamo a vedere nello specifico le classifiche.

Cesare Cremonini, Lazza e i Pinguini Tattici Nucleari sul podio della classifica EarOne

Viene confermata per la terza settimana consecutiva al primo posto della classifica EarOne Airplay Ora che non ho più te di Cesare Cremonini. Il brano, che ha collezionato anche 10 milioni di streaming su Spotify, è ormai stabilmente tra i singoli con maggior rotazione radiofonica. Dietro di lei, Male Da Vendere, uno dei singoli più ascoltati dell'ultimo progetto di Lazza: Locura. La canzone ha collezionato 6,3 milioni di ascolti su Spotify: dietro di lei, ormai alla sua 7° settimana in classifica Romantico Ma Muori dei Pinguini Tattici Nucleari. La canzone, che ha toccato anche il primo post nella seconda settimana d'uscita, quello del 26 settembre 2024, conta quasi 15 milioni di stream su Spotify. Qui la top 10 della classifica EarOne Airplay.

Olly, Angelina Mango e Alfa in testa alle classifiche singoli Fimi

Quello che invece mostra la classifica FIMI nelle ultime settimane racconta di un'ascesa di Olly e Angelina Mango con Per Due Come Noi, da 8 settimane in classifica. E si potrebbe arrivare a identificare una top 5 in cui vige nuovi e vecchi protagonisti del pop italiano, tra cui lo stesso Cesare Cremonini, ma anche Alfa con Il Filo Rosso. La canzone, che ha ricevuto un incredibile supporto sui social, soprattutto su TikTok, ha quasi raggiunto i 6 milioni di stream su Spotify e si mette sul podio della classifica singoli FIMI.

Leggi anche Angelina Mango cancella il tour: come chiedere il rimborso dei biglietti dei concerti annullati

Geolier perde posizioni con Episodio D'Amore e Ultima Poesia

Uno dei protagonisti del 2024, Geolier con il suo terzo album in studio Dio Lo Sa, non è più nella Top 10 delle classifiche singoli FIMI e EarOne. L'autore resiste nelle classifiche FIMI con Episodio D'Amore, tra i brani più rappresentativi della sua discografia, nella top 30, mentre solo in top 40 troviamo una delle collaborazioni di maggior impatto dell'album: L'Ultima Poesia con Ultimo, che su Spotify conta quasi 73 milioni di stream.

Le prime 10 posizioni della classifica Fimi

Qui le prime 10 posizioni della classifica singoli FIMI.

Per due come noi – Olly, Angelina Mango Il Filo Rosso – Alfa Ora che non ho più te – Cesare Cremonini Amore disperato – Achille Lauro Rossetto e Caffè – Sal Da Vinci Si Antes Te Hubiera Conocido TT Le Girlz Anna, Niky Savage Mi piacciono le armi – Simba La Rue Entro nel posto – Night Sinny, Tony Boy, Kid Yugi e Capo Plaza Buio davanti – Lazza