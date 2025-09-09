Concerto The Weeknd allo stadio San Siro il 24 luglio 2026: i prezzi dei biglietti, quando e come acquistarli

The Weeknd, via Comunicato Stampa

Venerdì 24 luglio 2026 si terrà il terzo concerto di The Weeknd in Italia: dopo i primi due appuntamenti nel 2023 all'Ippodromo Snai La Maura, rispettivamente il 26 e il 27 luglio, il cantante di origini canadesi arriverà allo stadio San Siro con il suo After Hours Til Dawn Stadium Tour. Dopo la leg americana con oltre 40 concerti accompagnato da Playboi Carti e Mike Dean nelle due tappe a Los Angeles, The Weeknd sarà accompagnato dalla cantante brasiliana Anitta per le date in Sud America, mentre il pubblico italiano potrebbe rivedere Playboi Carti a oltre 8 anni di distanza dall'ultimo concerto nella penisola, al Fabrique di Milano l'11 marzo 2018.

Prima di arrivare in Italia, il tour partirà il prossimo 20 aprile dall'Estadio GNP Seguros di Mexico City, per poi trasferirsi per 3 date in Brasile e arrivare finalmente in Europa il 10 luglio allo Stade de France di Parigi. La tappa europea si concluderà il 29 agosto, al Riyadh Air Metropolitano, dove si esibiscono anche la squadra maschile e femminile di calcio dell'Atletico Madrid, in Spagna.

Quando e dove acquistare i biglietti per il concerto di The Weeknd

Dopo l'annuncio nelle scorse settimane, la richiesta di biglietti per il concerto del 24 luglio allo stadio San Siro è molto alta: la possibilità, unica (per adesso) nel 2026 di vedere The Weeknd in Italia, è troppo ghiotta. E già dalle prossime ore sarà possibile accedere all'acquisto dei biglietti per le date europee e sudamericane, tramite la prevendita dell'artista. Dalle ore 12 i fan, iscritti al suo sito, potranno accedere ai ticket, mentre solo due ore più tardi la prevendita verrà affidata ai titolari di carta Mastercard. Sempre loro, dalle 12 di venerdì 12 settembre, potranno accedere ad alcuni dei migliori biglietti dell'arena in anteprima. Dallo stesso orario, sarà aperta la vendita generale dei biglietti su LiveNation, che ha prodotto il tour, e dal sito ufficiale dell'artista: oltre a Ticketmaster, Vivaticket, TicketOne. Solo 24 ore prima, giovedì 11 settembre, verrà data la possibilità di accedere ai biglietti a coloro iscritti sulla piattaforma My Live Nation.

Mappa Stadio San Siro

I prezzi dei biglietti per il concerto di The Weeknd a San Siro il 24 luglio

Non è ancora possibile conoscere i prezzi dei biglietti per il concerto di The Weeknd a San Siro, il prossimo 24 luglio 2026, ma potrebbe essere utile analizzare il range di prezzo utilizzato negli Stati Uniti nelle arene. Per la zona gold, i prezzi sono andati dai 200 ai 270 euro, mentre calano tra i 100 e i 200 euro i costi per un biglietto nei vari settori laterali dello stadio. Le tribune superiori potrebbe partire invece anche dai 50 euro. Qui il range dei prezzi.

Pit : dai 200 ai 270 euro

: dai 200 ai 270 euro Tribune Laterali : tra 100 e i 200 euro

: tra 100 e i 200 euro Curva non numerata: tra i 50 e i 70 euro

Le date dell' After Hours Til Dawn Stadium Tour 2026