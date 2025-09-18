Concerto System of a Down all’Ippodromo La Maura il 6 luglio 2026: i prezzi dei biglietti, quando e come acquistarli

System of a down, via Comunicato Stampa

Il prossimo 6 luglio i System of a Down ritornano in in Italia, all'Ippodromo Snai La Maura di Milano, come headliner della prossima edizione degli I-Days. L'ultima volta era avvenuto nel giugno 2017, alla Visarno Arena di Firenze: insieme a loro, sul palco ad aprire il concerto, ci saranno prima gli Acid Bath e poi i Queens of the stone age, che accompagneranno la leg europea del tour internazionale. A 20 anni dall'uscita di Mezmerize, tra i loro lavori più importanti, la band sta vivendo un grande momento live, con un tour negli Stati Uniti e in Canada dello scorso aprile, chiusosi il 5 settembre al Roger Stadium di Toronto. Il tour europeo 2026 invece comincerà il prossimo 29 giugno 2026 dalla Strawberry Arena di Stoccolma, passando per Parigi, prima di arrivare il 6 luglio a Milano. Tutto si chiuderò il 18 luglio a Varsavia, in Polonia, alla PGE Narodowy.

Ippodromo Snai La Maura, mappa

Quanto costano e come acquistare i biglietti per il concerto dei System of a Down

Ma andiamo a vedere come acquistare i biglietti per la data italiana dei System of a Down. Come riporta l'organizzazione degli I-Days, è possibile acquistare i biglietti in prevendita su My Live Nation, mentre la vendita generale comincerà domani, venerdì 19 settembre 2025, dalle ore 12, su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Qui i prezzi dei biglietti per il concerto dei System of a Down.

Posto Unico: 99,36€ (incluse commissioni)

Golden Circle: 149,04€ (incluse commissioni)

Il Wake Up! Tour dei System of a Down

Per celebrare i 20 anni di Mezmerize, lo scorso aprile è partito il Wake Up! Tour dei System of a Down, con una leg in Nord America e America Latina. La band statunitense ha cominciato il 27 da Lima in Perù, attraversando poi Cile, Colombia, Argentina, prima di fare ritorno negli Stati Uniti, al Met Life Stadium di New Jersey. New York, poi il Soldier Field di Chicago, prima di volare in Canada al Rogers Stadium di Toronto, dove si sono esibiti anche con i Deftones. Adesso tocca alla leg europea nel 2026, che partirà il 29 giugno dalla Strawberry Arena di Stoccolma, passando per Parigi, prima di arrivare il 6 luglio a Milano. Tutto si chiuderò il 18 luglio a Varsavia, in Polonia, alla PGE Narodowy. Qui le date del tour 2026.