System of a Down a Luglio 2026 a Milano: come acquistare i biglietti per il concerto all’Ippodromo La Maura

System of a down, via Comunicato Stampa

A 9 anni di distanza dalla loro ultima esibizione in Italia, i System of a Down ritornano nella penisola il prossimo 6 luglio all'Ippodromo Snai La Maura di Milano, headliner della prossima edizione degli I-Days. Ma non solo, perché insieme a loro saliranno sul palco, per l'apertura del concerto, i Queens of the stone age e gli Acid Bath. La band di Josh Homme si era esibita già in Italia, durante l'edizione 2024 degli I-Days con No One Knows, Little Sister, ma anche My God is the Sun a The Way You Used To Do. L'ultima volta che i System of a Down erano stati in Italia, ospiti del Firenze Rocks, era il 25 giugno 2017, alla Visarno Arena di Firenze. La band, formata da Daron Malakian (chitarra, voce), Serj Tankian (voce, tastiere), Shavo Odadjian (basso) e John Dolmayan (batteria), sta vivendo un grande momento live, con un tour in Nordamerica e in America Latina che ha venduto oltre mezzo milione di biglietti. Ma soprattutto è diventata l'occasione per celebrare i 20 anni di un disco come Hypnotize, che ha segnato la carriera della band statunitense.

Come acquistare i biglietti per vedere il concerto dei System of a Down a Milano

Ma come sarà possibile accedere ai biglietti per il 6 luglio 2026? Come riporta l'organizzazione degli I-Days, i biglietti per questa data saranno disponibili in prevendita su My Live Nation dalle ore 12.00 di giovedì 18 settembre e in vendita generale dalle ore 12.00 di venerdì 19 settembre su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Non è ancora chiaro come verranno strutturati i ticket VIP per il concerto dei System of a down all'Ippodromo La Maura, ma in occasioni precedenti erano stati previsti biglietti per aree riservate, oltre al merchandising in edizione limitata e Meet & Greet con gli artisti.

Il Wake Up! Tour dei System of a Down

Il viaggio dei System of a Down è partito lo scorso aprile con il Wake Up! Tour, una leg in Nord America e America Latina partita il 27 da Lima, in Perù, e che ha attraversato Cile, Colombia, Argentina, prima di arrivare in queste settimane al Met Life Stadium di New Jersey. Il tour 2025 si è concluso con le ultime quattro date, il 31 agosto e l'1 settembre al Solder Field di Chicago, prima di volare in Canada al Rogers Stadium di Toronto, dove si sono esibiti anche con i Deftones. Il tour europeo 2026 invece comincerà il prossimo 29 giugno 2026 dalla Strawberry Arena di Stoccolma, passando per Parigi, prima di arrivare il 6 luglio a Milano. Tutto si chiuderò il 18 luglio a Varsavia, in Polonia, alla PGE Narodowy. Qui le date del tour 2026.